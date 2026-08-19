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Economie· 1 min citire
Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță conflict colectiv de muncă
Proteste
Publicat19 aug. 2026, 21:02
SursăRealitatea PLUS
Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță că declanșează conflict colectiv de muncă! Totul după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru creșterea salarială.
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