Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță conflict colectiv de muncă

Publicat 19 aug. 2026, 21:02 Sursă Realitatea PLUS

Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță că declanșează conflict colectiv de muncă! Totul după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru creșterea salarială.

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