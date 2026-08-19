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Economie· 1 min citire

Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță conflict colectiv de muncă

Proteste

Proteste

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 21:02
SursăRealitatea PLUS

Sindicaliștii de la Oil Terminal anunță că declanșează conflict colectiv de muncă! Totul după ce negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru creșterea salarială.

Cartel Alfa: „Cerem guvernului demis să nu mai saboteze economia!”

Cartel Alfa a transmis că este solidar cu membrii Sindicatului Oil Terminal în demersul legitim pentru apărarea drepturilor salariaților.

Totodată, a solicitat Guvernului Demis să înceteze practicile care sabotează funcționarea economiei naționale și să adopte urgent măsurile necesare pentru evitarea unui conflict de muncă cu efecte economice și sociale greu de evaluat.

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