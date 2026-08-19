Creșteri peste așteptări pe piața energetică: Săptămâna în care România va atinge vârful de consum

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 22:11

Consumul național de energie electrică atinge limita superioară a estimărilor. După un weekend cu temperaturi caniculare și o utilizare intensă a aparatelor de aer condiționat, datele ENTSO-E arată că vârful absolut de consum al acestui an se va înregistra abia la iarnă, pe fondul temperaturilor scăzute și al reducerii orelor de lumină naturală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre consum energieconsum energie electrica