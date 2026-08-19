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Economie· 1 min citire

Legume și fructe, tot mai scumpe. Ce își mai permit românii?

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 20:04
Actualizat19 aug. 2026, 20:08
SursăRealitatea PLUS

Scumpirile la energie se reflectă în prețul de la raft. Plătim mai mult pentru ce cumpărăm cel mai des: legume și fructe, iar puterea de cumpărare este tot mai scăzută. Un kilogram de roșii a ajuns să coste chiar și peste 9 lei, în timp ce pentru un kilogram de ardei, românii trebuie să scoată din buzunar peste 15 lei. În unele piețe, unii comercianți și-au închis tarabele pentru că nu mai au vânzări.

Scumpiri în lanț din cauza prețului la energie

Energia electrică a scumpit marfa de pe tarabele din piețe. Oamenii se uită lung la fructe și legume după ce prețul a crescut alarmant în ultima perioadă. Cei mai mulți spun că renunță la anumite produse sau cumpără mai puțin.

„Se scumpesc toate, este vreo surpriză? Surpriză ar fi dacă s-ar ieftinii. M-a șocat un kilogram de hrean 50 de lei. Am dat pe o rădăcină 15 lei.”, zic oamenii.

Unele dintre tarabe sunt goale, semn că producătorii au renunțat din lipsa profitului.

Sunt doar câteva dintre tarabele dintr-o piată din Capitală care nu mai au fructe si legume pe ele, cel mai probabil legumicultorii să nu mai vină aici să-și mai vândă marfa pentru că nu mai este rentabil.

Experții în economie spun că vor urma valuri de scumpiri și în toamnă, când costurile de producție vor crește odată cu sezonul rece.

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