Legume și fructe, tot mai scumpe. Ce își mai permit românii?

Publicat 19 aug. 2026, 20:04 Actualizat 19 aug. 2026, 20:08 Sursă Realitatea PLUS

Scumpirile la energie se reflectă în prețul de la raft. Plătim mai mult pentru ce cumpărăm cel mai des: legume și fructe, iar puterea de cumpărare este tot mai scăzută. Un kilogram de roșii a ajuns să coste chiar și peste 9 lei, în timp ce pentru un kilogram de ardei, românii trebuie să scoată din buzunar peste 15 lei. În unele piețe, unii comercianți și-au închis tarabele pentru că nu mai au vânzări.

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