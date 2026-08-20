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Economie· 2 min citire
Un nou val de scumpiri la alimente, din această toamnă. Seceta și costurile mari la energie pun presiune pe prețurile de la raft
Supermarket
Publicat20 aug. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS
Prețurile alimentelor ar putea crește din nou începând din această toamnă, după ce seceta a afectat culturile agricole, în special porumbul și floarea-soarelui. Costurile mai mari pentru combustibil, energie și îngrășăminte pun o presiune suplimentară asupra fermierilor și s-ar putea regăsi, în cele din urmă, în prețurile de la raft. Cele mai importante scumpiri sunt așteptate la cereale, fructe, legume și produse lactate.
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