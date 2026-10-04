Firmele din România încep să dispară pe capete. Cu cât a crescut numărul acestora în primele 8 luni, cele mai noi date de la Registrul Comerțului

Numărul firmelor dizolvate în România a ajuns la 37.227 în primele opt luni din 2026, în creștere cu 2,92% față de perioada ianuarie-august 2025, când au fost înregistrate 36.171 de dizolvări. Datele au fost centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Capitala se află detașat pe primul loc în clasamentul județelor și al municipiului București în funcție de numărul firmelor dizolvate, în timp ce în mai multe județe au fost raportate creșteri importante față de anul trecut.
Bucureștiul are cele mai multe firme dizolvate
În București au fost înregistrate 7.976 de dizolvări în primele opt luni din 2026. Numărul este cu 12,61% mai mare decât în aceeași perioadă a anului 2025.
Pe următoarele locuri se află județul Cluj, cu 2.158 de firme dizolvate, în creștere cu 6,99%, și Ilfov, unde au fost consemnate 1.954 de dizolvări, cu 4,66% mai multe decât în primele opt luni ale anului trecut.
Constanța a înregistrat 1.688 de dizolvări, însă aici numărul a scăzut cu 6,84% față de perioada similară din 2025. În Timiș au fost raportate 1.664 de firme dizolvate, în creștere cu 10,27%, iar în Iași numărul a ajuns la 1.317, cu 0,69% peste nivelul de anul trecut.
Județele cu cele mai puține dizolvări
La polul opus se află județele în care numărul firmelor dizolvate a fost cel mai redus în primele opt luni ale acestui an.
În Mehedinți au fost consemnate 184 de dizolvări, cu 26,40% mai puține decât în perioada ianuarie-august 2025. Ialomița a raportat 217 dizolvări, însă aici numărul a crescut cu 19,89%.
În Covasna au fost înregistrate 222 de dizolvări, în creștere cu 3,74%, în Teleorman 276, cu 1,78% mai puține decât anul trecut, iar în Călărași au fost consemnate 286 de dizolvări, cu 18,67% mai multe.
Bihorul are cea mai mare creștere
Cele mai mari creșteri ale numărului de firme dizolvate au fost raportate în Bihor, Ialomița și Călărași.
În Bihor, numărul dizolvărilor a crescut cu 23,73% față de primele opt luni din 2025. Ialomița a înregistrat o creștere de 19,89%, iar în Călărași numărul firmelor dizolvate a urcat cu 18,67%.
Cele mai importante scăderi au fost consemnate în Mehedinți, unde numărul dizolvărilor s-a redus cu 26,40%. Urmează Vâlcea, cu o scădere de 12,44%, și Brăila, unde numărul firmelor dizolvate a fost cu 12,24% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.
Comerțul are cele mai multe dizolvări
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor este domeniul în care s-au înregistrat cele mai multe dizolvări de firme în primele opt luni din 2026.
La nivel național, în acest sector au fost raportate 6.608 dizolvări. Chiar dacă numărul este cel mai mare dintre domeniile menționate, față de aceeași perioadă din 2025 dizolvările din acest sector au scăzut cu 20,05%.
Un număr important de dizolvări a fost consemnat și în domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice. Aici au fost înregistrate 2.555 de firme dizolvate, cu 15,68% mai puține decât în primele opt luni din 2025.
Construcțiile se află, de asemenea, printre domeniile cu cele mai multe dizolvări. ONRC a raportat 2.365 de firme dizolvate în acest sector, numărul fiind cu 23,06% mai mic decât în perioada similară a anului trecut.
Aproape 3.200 de firme dizolvate într-o singură lună
Numai în august 2026 au fost înregistrate 3.198 de dizolvări de firme la nivel național, conform datelor centralizate de ONRC.
Cele mai multe au fost raportate în București, unde au fost consemnate 674 de dizolvări. Capitala a fost urmată de județele Ilfov, cu 167 de firme dizolvate, Cluj, cu 166, Constanța, cu 155, și Timiș, cu 131 de dizolvări.