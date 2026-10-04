Firmele din România încep să dispară pe capete. Cu cât a crescut numărul acestora în primele 8 luni, cele mai noi date de la Registrul Comerțului

Publicat 4 oct. 2026, 16:06 Sursă Agerpres

Numărul firmelor dizolvate în România a ajuns la 37.227 în primele opt luni din 2026, în creștere cu 2,92% față de perioada ianuarie-august 2025, când au fost înregistrate 36.171 de dizolvări. Datele au fost centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

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