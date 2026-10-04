Zeci de camionagii protestează în Târgu Jiu față de sistemul TollRo. Traficul este îngreunat - VIDEO

Publicat4 oct. 2026, 13:44
Actualizat4 oct. 2026, 13:48
SursăRealitatea.net, gorj TV, TVR
Zeci de camioane au intrat duminică, 4 octombrie, în municipiul Târgu Jiu, într-o amplă acțiune de protest organizată de transportatorii nemulțumiți de noul sistem de taxare rutieră TollRo și de creșterea costurilor din sectorul transporturilor. Coloana de vehicule grele s-a format pe varianta ocolitoare a orașului, după care a pornit pe principalele artere ale municipiului. Poliția Târgu Jiu a avertizat că circulația ar putea fi îngreunată din cauza protestului.
Potrivit presei locale, autocamioanele au fost escortate de echipaje ale Poliției Rutiere, iar protestatarii au circulat cu viteză redusă, provocând îngreunarea traficului în mai multe zone din oraș. Coloana a traversat centrul municipiului și s-a deplasat către cartierele periferice, în cadrul unui marș prin care transportatorii încearcă să atragă atenția autorităților asupra problemelor cu care se confruntă, potrivit Gorj TV.
Principala nemulțumire vizează sistemul TollRo, intrat în vigoare la 1 octombrie, prin care vehiculele de transport marfă sunt taxate în funcție de kilometrii parcurși, și nu prin rovinieta clasică. Transportatorii susțin că noua taxare le majorează semnificativ costurile și reclamă existența unor dificultăți tehnice în utilizarea platformei.
Protestatarii spun că manifestația de la Târgu Jiu este doar un prim semnal de alarmă, potrivit TVR Info. Aceștia avertizează că, în lipsa unor măsuri din partea autorităților, sunt pregătiți să organizeze acțiuni mai ample și chiar să blocheze circulația în orașe importante din țară pentru a-și face auzite revendicările.
Acțiuni similare au fost anunțate și în alte zone ale țării, într-un val național de proteste generate de introducerea noului sistem de taxare pentru transportul greu.