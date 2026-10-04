Zeci de camionagii protestează în Târgu Jiu față de sistemul TollRo. Traficul este îngreunat - VIDEO

Publicat 4 oct. 2026, 13:44 Actualizat 4 oct. 2026, 13:48 Sursă Realitatea.net, gorj TV, TVR

Zeci de camioane au intrat duminică, 4 octombrie, în municipiul Târgu Jiu, într-o amplă acțiune de protest organizată de transportatorii nemulțumiți de noul sistem de taxare rutieră TollRo și de creșterea costurilor din sectorul transporturilor. Coloana de vehicule grele s-a format pe varianta ocolitoare a orașului, după care a pornit pe principalele artere ale municipiului. Poliția Târgu Jiu a avertizat că circulația ar putea fi îngreunată din cauza protestului.

Distribuie articolul