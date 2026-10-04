Dezastru la Bursa de la București. Capitalizarea a scăzut cu peste 6,8 miliarde de lei într-o singură săptămână

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna cu o capitalizare mai mică cu peste 6,81 miliarde de lei, echivalentul unei scăderi de 1%. În același interval, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a coborât cu 14,67 milioane de lei, respectiv 3,28%, potrivit datelor publicate de BVB
În perioada 28 septembrie - 2 octombrie 2026, capitalizarea bursieră a ajuns la 671,79 miliarde de lei. În săptămâna precedentă, 21 - 25 septembrie 2026, valoarea totală a companiilor listate era de 678,61 miliarde de lei.
Tranzacțiile cu acțiuni au scăzut
Investitorii au realizat în această săptămână tranzacții cu acțiuni în valoare totală de 432,43 milioane de lei. Rulajul a fost mai mic decât cel din intervalul anterior, când schimburile cu acțiuni au însumat 447,10 milioane de lei.
Indicele principal BET a închis săptămâna la 32.330,90 puncte.
Cea mai activă ședință de tranzacționare a avut loc miercuri, 30 septembrie. Atunci, la BVB s-au realizat schimburi în valoare de 116,35 milioane de lei.
La polul opus, vineri, 2 octombrie, a fost consemnat cel mai redus rulaj al săptămânii, de 69,32 milioane de lei.
Banca Transilvania, cele mai tranzacționate acțiuni
Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri de pe segmentul principal al BVB. Acestea au generat tranzacții de 109,13 milioane de lei, iar cotația lor a crescut cu 0,75%.
Pe locul următor s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu un rulaj de 76,45 milioane de lei și o apreciere de 1,63%.
Acțiunile Romgaz au ocupat a treia poziție în funcție de valoarea tranzacțiilor, cu 66,40 milioane de lei. Cotația acestora a urcat cu 7,53%.
Cris-Tim Family Holding, cea mai mare creștere
Cele mai importante creșteri ale cotațiilor din această săptămână au fost înregistrate de acțiunile Cris-Tim Family Holding, care au urcat cu 14,15%.
Grupul Industrial Electrocontact a consemnat o apreciere de 11,29%, în timp ce acțiunile Mecanica Ceahlău au crescut cu 11,11%.
În partea opusă a clasamentului s-au aflat acțiunile Christian '76 Tour, care au înregistrat cea mai mare scădere, de 15,73%.
Acțiunile Sinteza au coborât cu 11,44%, iar cele ale Bucur SA București au pierdut 9,68%.