Dezastru la Bursa de la București. Capitalizarea a scăzut cu peste 6,8 miliarde de lei într-o singură săptămână

Publicat 4 oct. 2026, 22:37 Sursă Agerpres

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna cu o capitalizare mai mică cu peste 6,81 miliarde de lei, echivalentul unei scăderi de 1%. În același interval, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a coborât cu 14,67 milioane de lei, respectiv 3,28%, potrivit datelor publicate de BVB

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