Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România cere insolvența după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Getica 95 Com, unul dintre furnizorii importanți de energie electrică din România, a cerut intrarea în insolvență, după ce oprirea centralei nucleare de la Cernavodă a lăsat compania fără energia pe care o cumpăra de la Nuclearelectrica. Firma trebuie să achiziționeze acum electricitate de pe piață la prețuri mult mai mari pentru a-și putea respecta contractele încheiate cu clienții finali.
Compania spune că situația a generat pierderi de aproximativ 230 de milioane de lei în doar două luni și jumătate. Administratorul Getica 95, omul de afaceri buzoian Viorel Tudose, afirmă că societatea nu mai dispune de suficient cash flow pentru a continua activitatea în condițiile actuale.
Problemele au apărut după oprirea reactoarelor de la Cernavodă, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării. Nuclearelectrica a obținut un certificat de forță majoră, ceea ce îi permite să nu livreze energia pe care o contractase anterior, iar furnizorii care se bazau pe aceste cantități sunt nevoiți să găsească alte surse de achiziție.
Getica 95 și-a cerut insolvența la Tribunalul Buzău
Getica 95, companie fondată și controlată de Viorel Tudose, și-a cerut insolvența la Tribunalul Buzău. Dosarul a fost înregistrat la data de 1 octombrie, potrivit datelor de pe portalul instanțelor, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru 21 octombrie.
Compania se află în această situație ca urmare a consecințelor opririi centralei nucleare de la Cernavodă. Debitul foarte scăzut al Dunării a afectat funcționarea centralei, iar Nuclearelectrica a obținut ulterior certificatul de forță majoră.
Prin acest certificat, producătorul de energie de stat poate să nu mai onoreze contractele de vânzare de energie electrică încheiate anterior.
Pentru Getica 95, efectul este direct. Furnizorul era unul dintre cumpărătorii importanți de energie nucleară și trebuie să găsească acum alte surse de electricitate pentru a-și respecta obligațiile față de clienți.
Furnizorul trebuie să cumpere energie mai scumpă pentru clienții săi
În lipsa energiei cumpărate de la Nuclearelectrica, Getica 95 este nevoită să achiziționeze electricitate de pe piață, inclusiv din Piața pentru Ziua Următoare, pentru a putea livra cantitățile prevăzute în contractele cu clienții finali.
Problema este diferența foarte mare dintre prețurile la care compania cumpăra energia nucleară și cele pe care trebuie să le plătească acum în piață. Situația este cu atât mai dificilă în perioadele de consum ridicat, când prețurile de achiziție pot crește considerabil.
Viorel Tudose a explicat că Getica 95 se număra printre cumpărătorii importanți de energie de la Nuclearelectrica și că firma își vinde energia către clienții finali, fără să o tranzacționeze în PZU.
Compania spune că nu poate renunța la contractele cu clienții
Un alt obstacol pentru Getica 95 este faptul că furnizorul nu poate denunța contractele pe care le are deja cu clienții săi. Astfel, chiar dacă energia necesară pentru alimentarea acestora a devenit mult mai scumpă, compania trebuie să continue să își respecte obligațiile contractuale.
Viorel Tudose a mai spus că Getica 95 a solicitat ca primul termen al procesului de insolvență să fie devansat, în condițiile în care situația financiară a companiei s-a deteriorat rapid.
Getica are un proces cu Nuclearelectrica
Viorel Tudose nu a dorit să ofere detalii despre prețurile la care compania trebuie să cumpere acum energia de pe piață. Administratorul Getica 95 a invocat în acest context faptul că firma are deja un proces cu Nuclearelectrica.
Getica 95 a solicitat în luna august suspendarea avizului de forță majoră obținut de producătorul de energie. Dacă solicitarea ar fi fost admisă, Nuclearelectrica ar fi fost obligată să își respecte contractele de vânzare a energiei, inclusiv prin achiziționarea energiei necesare din piață, în condițiile în care centrala nucleară de la Cernavodă nu produce.
Cererea Getica 95 a fost respinsă în primă instanță. Compania a anunțat că va face apel.
Energia contractată de la Nuclearelectrica costa circa 550 de lei pe MWh
Nuclearelectrica a încheiat în acest an contracte pentru livrarea de energie electrică în bandă la un preț de aproximativ 550 de lei/MWh.
În condițiile în care cantitățile de energie care trebuiau să vină de la Cernavodă nu mai sunt disponibile, Getica 95 trebuie să cumpere electricitate din PZU. Diferența de preț devine foarte mare în orele de vârf, când energia se poate tranzacționa la valori de 1.500 de lei/MWh și chiar peste acest nivel.
Pentru furnizor, această situație înseamnă că energia cumpărată pentru alimentarea clienților poate ajunge să coste mult mai mult decât prețul la care aceasta este vândută în baza contractelor existente.
Getica 95 nu poate însă denunța contractele de furnizare încheiate cu clienții. În același timp, practica din piață arată că există foarte puțină flexibilitate, sau chiar deloc, din partea clienților în ceea ce privește acceptarea unor prețuri mai mari în contractele aflate deja în derulare.