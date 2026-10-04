Unul dintre cei mai mari furnizori de energie din România cere insolvența după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Publicat 4 oct. 2026, 17:41 Sursă Realitatea PLUS

Getica 95 Com, unul dintre furnizorii importanți de energie electrică din România, a cerut intrarea în insolvență, după ce oprirea centralei nucleare de la Cernavodă a lăsat compania fără energia pe care o cumpăra de la Nuclearelectrica. Firma trebuie să achiziționeze acum electricitate de pe piață la prețuri mult mai mari pentru a-și putea respecta contractele încheiate cu clienții finali.

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