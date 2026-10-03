Nazare, prima reacție după ce Standard & Poor's a menținut ratingul României: Riscurile rămân ridicate pentru 2027-2028

Ministrul interimar al Finanțelor consideră că decizia agenției Standard & Poor’s (S&P) de a confirma ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3, ultima treaptă recomandată investițiilor, este rezultatul unui efort amplu de restructurare a economiei, însă avertizează că acest efort trebuie continuat pentru a nu compromite ceea ce s-a realizat. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nazare a mai precizat că există, totuși, motive „să privim înainte cu încredere”.
“România a trecut şi actualul test de rating al agenţiei S&P. Ce urmează şi cum construim pe această fundaţie? La acest moment, România se menţine în categoria recomandată investiţiilor, potrivit evaluărilor celor 3 mari agenţii de rating – Fitch, Moody’s şi, acum, S&P. Este un rezultat obţinut printr-un efort amplu al economiei şi al societăţii pentru corectarea dezechilibrelor şi menţinerea traiectoriei de reducere a deficitului”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.
Pe de altă parte, ministrul Finanțelor a atras atenția că evaluarea S&P conține și o serie de observații dure privind riscurile la care este expusă economia românească și la factorii ce pot duce la o înrăutățire a situației.
“Agenţia avertizează că riscurile rămân ridicate pentru 2027-2028 şi corelează revenirea perspectivei la stabilă de continuarea reducerii dezechilibrelor, de un plan coerent pe termen mediu şi de reluarea creşterii economice. Tocmai pentru a nu pierde ceea ce am reuşit să protejăm, acest efort trebuie continuat. România are nevoie să revină la un consens în jurul unor obiective care trebuie să rămână valabile dincolo de obiectivele politice: reducerea sustenabilă a deficitului sub 3% din PIB, stabilizarea datoriei publice, respectarea angajamentelor europene şi protejarea capacităţii statului de a finanţa investiţiile”, a subliniat ministrul.
Acesta a mai transmis că seriozitatea şi angajamentul ferm că România nu se abate de la traiectoria de redresare economică şi financiară sunt esenţiale acum, fiindcă această cumpănă nu a trecut complet şi menţinerea ratingului nu trebuie tratată ca pe un motiv de relaxare.
“România are în continuare un record negativ în Europa în ceea ce priveşte deficitul bugetar. Dar avem motive să privim înainte cu încredere. Faptul că am reuşit să păstrăm un nivel ridicat al investiţiilor în timp ce am gestionat riguros finanţele publice arată că ajustarea fiscală şi dezvoltarea pot merge împreună. Dacă păstrăm această direcţie, putem transforma stabilizarea de astăzi în relansare economică reală, pe baze sănătoase”, a punctat Nazare.
Și Ministerul Finanţelor a precizat, într-un comunicat, că evaluarea S&P eflectă progresele programului de ajustare fiscală, care a contribuit la reducerea deficitului bugetar, precum și nivelul foarte ridicat al investiţiilor publice, susţinute într-o proporţie importantă de fondurile europene, ca principali piloni pentru activitatea economică în 2026