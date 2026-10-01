Purtătorul de cuvânt al BNR, după ce rezervele valutare au scăzut cu 4,8 miliarde de euro: ”Criza politică declanșează toate aceste variații leu-euro”

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a declarat joi seara, la Realitatea PLUS, după ce rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 4,8 miliarde de euro în septembrie, pe fondul plății datoriei și al presiunilor asupra leului, că o bună parte din această scădere reprezintă plata datoriei statului român. Acesta a explicat că restul diminuării rezervelor ține de operațiuni specifice Băncii Naționale și de intervențiile menite să mențină un echilibru între cursul de schimb și nivelul dobânzilor.
Purtătorul de cuvânt al BNR: ”Avem cheltuieli semnificative cu datoria statului român”
”Într-adevăr avem o scădere de rezervă. Bună parte din această scădere, peste 2 miliarde, înseamnă plata unor datorii ale statului român, deci serviciul datoriei, pentru că, știți și dumneavoastră, este un serviciu ridicat al datoriei, avem cheltuieli semnificative cu datoria, iar restul sunt operațiuni specifice ale băncii”, a spus Dan Suciu, la Realitatea PLUS.
Purtătorul de cuvânt al BNR a explicat că ”nu înseamnă neapărat bani pierduți, înseamnă cumpărări de lei din piață, pentru că încercăm să menținem pe această cale nivelul cursului într-un fel sau altul, în raport și cu dobânzile, pentru că vedem și o creștere pe dobânzi și atunci suntem într-un efort continuu de a găsi un echilibru între ceea ce înseamnă variația cursului de schimb și variația dobânzilor, pentru că se simte și la nivelul dobânzilor o creștere”.
Purtătorul de cuvânt al BNR: ”Avem o situație în economie destul de fragilă”
Potrivit lui, ”este o situație, n-aș spune firească, pentru că nu e firească, decât în contextul politic și economic în care ne aflăm”.
Mai mult, reprezentantul BNR a menționat că realitatea economiei românești nu este una care să susțină un curs de schimb puternic.
”Avem o criză politică internă, care pare că n-are... nu i se vede luminița de la capătul tunelului. Avem o situație în economie destul de fragilă, adică realitatea economiei românești nu este una care să susțină un curs de schimb puternic. Ați văzut poate ultimele date legate și de contul curent, adică diferența dintre importuri și exporturi.
Toate acestea creează presiune constantă pe curs și atunci când avem momente mai delicate și pe plan intern, și de momente complicate pe plan internațional, apare această volatilitate pe care, de altfel, Banca Națională a anunțat că există un dozaj de volatilitate pe care trebuie să-l lăsăm mai mare în piață din pricina evenimentelor.Este o situație conjuncturală destul de complicată, sperăm să o gestionăm fără variații puternice pe curs și pe valută, dar nu este o situație simplă”, a conchis Dan Suciu.