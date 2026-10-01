Purtătorul de cuvânt al BNR, după ce rezervele valutare au scăzut cu 4,8 miliarde de euro: ”Criza politică declanșează toate aceste variații leu-euro”

Publicat 1 oct. 2026, 18:39 Sursă Realitatea PLUS

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a declarat joi seara, la Realitatea PLUS, după ce rezervele valutare ale BNR au scăzut cu 4,8 miliarde de euro în septembrie, pe fondul plății datoriei și al presiunilor asupra leului, că o bună parte din această scădere reprezintă plata datoriei statului român. Acesta a explicat că restul diminuării rezervelor ține de operațiuni specifice Băncii Naționale și de intervențiile menite să mențină un echilibru între cursul de schimb și nivelul dobânzilor.

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