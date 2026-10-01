Schimbare importantă la WhatsApp de la 1 octombrie. Unele companii vor plăti pentru mesajele trimise clienților

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 16:53

Meta schimbă sistemul de tarifare pentru WhatsApp Business Platform începând cu 1 octombrie 2026. Companiile care folosesc platforma pentru comunicarea cu clienții trebuie să țină cont de noile reguli, inclusiv de taxarea anumitor mesaje și de necesitatea unei metode de plată asociate contului.

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