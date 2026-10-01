Schimbare importantă la WhatsApp de la 1 octombrie. Unele companii vor plăti pentru mesajele trimise clienților

Meta schimbă sistemul de tarifare pentru WhatsApp Business Platform începând cu 1 octombrie 2026. Companiile care folosesc platforma pentru comunicarea cu clienții trebuie să țină cont de noile reguli, inclusiv de taxarea anumitor mesaje și de necesitatea unei metode de plată asociate contului.
Măsura vizează în special companiile și furnizorii de soluții care folosesc WhatsApp Business Platform, inclusiv integrarea directă cu infrastructura Meta. Nu este vorba despre utilizatorii obișnuiți ai aplicației WhatsApp, care continuă să poată trimite mesaje personale fără să plătească pentru acestea.
Ce se schimbă de la 1 octombrie 2026
Noua politică de tarifare vizează mesajele de tip „service”, utilizate de companii pentru a răspunde clienților.
Acestea pot fi mesaje fără șablon, transmise ca răspuns la solicitările primite de la utilizatori, inclusiv prin intermediul angajaților din departamentele de relații cu clienții sau al unor soluții automatizate și de inteligență artificială.
Până acum, mesajele din această categorie puteau fi transmise fără taxa menționată în noul sistem. Începând cu 1 octombrie, Meta introduce un tarif pentru mesajele de acest tip care sunt efectiv livrate.
Valoarea taxei nu este aceeași pentru toate piețele, ci variază în funcție de regiune și de structura de tarifare aplicabilă WhatsApp Business.
Firmele trebuie să aibă o metodă de plată
O altă schimbare importantă îi privește pe administratorii conturilor WhatsApp Business Platform.
Companiile vizate trebuie să aibă asociată o metodă de plată. Meta a transmis anterior că aceasta trebuia configurată până la 30 septembrie pentru ca serviciile afectate de noul sistem de tarifare să poată continua să funcționeze.
În cazul conturilor pentru care nu există o metodă de plată înregistrată, livrarea anumitor mesaje poate fi restricționată după intrarea în vigoare a noilor reguli.
Prin urmare, firmele care folosesc WhatsApp ca instrument de comunicare cu propriii clienți trebuie să verifice setările contului și modalitatea de plată asociată.
Regula celor 24 de ore pentru relația cu clienții
WhatsApp Business păstrează și regula referitoare la fereastra de 24 de ore pentru serviciul clienți.
Potrivit politicii WhatsApp Business, o companie poate răspunde unui utilizator fără să folosească un șablon aprobat atunci când răspunsul este transmis în maximum 24 de ore de la ultimul mesaj trimis de client.
După expirarea acestei perioade, mesajele pot fi trimise doar prin intermediul unor șabloane aprobate, pentru care se aplică sistemul de tarifare corespunzător conversațiilor inițiate de companie.
Fereastra de 24 de ore se redeschide atunci când utilizatorul trimite un nou mesaj.
Nu toți utilizatorii WhatsApp vor plăti pentru mesaje
Schimbarea nu înseamnă că WhatsApp devine o aplicație cu mesaje personale contra cost.
Utilizatorii obișnuiți nu sunt vizați de noua regulă. Taxarea se referă la serviciile oferite prin WhatsApp Business Platform, utilizate de companii și furnizori de soluții pentru comunicarea profesională cu clienții.
Așadar, faptul că Meta introduce noi tarife în infrastructura WhatsApp Business nu înseamnă că o persoană care folosește aplicația pentru a discuta cu familia sau prietenii va fi taxată pentru mesajele personale.
Cum sunt calculate taxele
În noul sistem, sunt luate în calcul mesajele care sunt efectiv livrate destinatarului, nu simpla acțiune de trimitere a acestora de către companie.
Tarifele sunt stabilite în funcție de piață și de categoria mesajului. Sistemul face parte din actualizările politicii comerciale și de prețuri aplicate de Meta pentru WhatsApp Business.
Companiile care utilizează platforma pentru relația cu clienții trebuie, astfel, să țină cont de costurile asociate volumului de mesaje livrate și să verifice permanent regulile de tarifare aplicabile contului lor.