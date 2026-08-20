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Economie· 1 min citire
Românii ar putea primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie. ANRE a aprobat noul mecanism
Curent
Publicat20 aug. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS
Românii ar putea fi plătiți pentru a consuma mai puțin curent. ANRE a aprobat un mecanism prin care oamenii vor putea reduce voluntar și temporar consumul, în schimbul unei sume de bani, conform Realitatea PLUS.
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