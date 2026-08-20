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Economie· 1 min citire

Românii ar putea primi bani dacă reduc voluntar consumul de energie. ANRE a aprobat noul mecanism

Curent

Curent

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 10:22
SursăRealitatea PLUS

Românii ar putea fi plătiți pentru a consuma mai puțin curent. ANRE a aprobat un mecanism prin care oamenii vor putea reduce voluntar și temporar consumul, în schimbul unei sume de bani, conform Realitatea PLUS.

ANRE subliniază că măsura nu reprezintă o formă de raționalizare și nu va fi utilizată exclusiv în situații de criză. Transelectrica va stabili necesarul de flexibilitate și va organiza licitații, iar participanții vor putea oferi cantitatea de energie pe care sunt dispuși să nu o consume și prețul solicitat. În acest context, noul serviciu urmărește să reducă presiunea asupra pieței de echilibrare prin introducerea unei alternative la creșterea producției de energie.

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