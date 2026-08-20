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Economie· 2 min citire
Prețurile carburanților pe 20 august. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și cât a ajuns litrul de motorină
Carburanți
Prețurile benzinei și motorinei se mențin joi, 20 august, la niveluri apropiate de cele înregistrate cu o zi înainte. Cea mai ieftină benzină se găsește în județul Sălaj, unde un litru costă 9,48 lei.
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