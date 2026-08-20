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Economie· 2 min citire

Prețurile carburanților pe 20 august. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și cât a ajuns litrul de motorină

Carburanți

Carburanți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:36

Prețurile benzinei și motorinei se mențin joi, 20 august, la niveluri apropiate de cele înregistrate cu o zi înainte. Cea mai ieftină benzină se găsește în județul Sălaj, unde un litru costă 9,48 lei.

Unde se găsește cea mai ieftină motorină

Prețul motorinei rămâne peste pragul de 10 lei pe litru. Cele mai mici tarife, de 10,01 lei pe litru, sunt înregistrate în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Suceava, Sibiu și Gorj. În Ilfov, un litru de motorină costă cel puțin 10,02 lei, iar în Cluj prețul minim ajunge la 10,09 lei. În cazul benzinei, minimele se mențin în jurul valorii medii de miercuri, de 9,5 lei pe litru.

Prețurile GPL-ului variază între 4,59 și 4,64 lei pe litru. Cel mai mic tarif este înregistrat în Cluj-Napoca, unde șoferii plătesc 4,59 lei pentru un litru. Motorina a depășit pragul de 9 lei pe litru începând din 24 iulie, iar pe 27 iulie a trecut de 10 lei. Evoluția din ultimii ani arată scumpiri importante pentru toate cele trei tipuri de carburant.

Cum au evoluat prețurile din 2021

În 2021, prețul mediu al benzinei era de 5,69 lei pe litru, iar motorina costa în medie 5,65 lei. Pentru un litru de GPL, șoferii plăteau aproximativ 3 lei.

Un an mai târziu, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL. În 2023, benzina costa în medie 6,75 lei pe litru, motorina ajungea la 7,18 lei, iar GPL-ul coborâse la 3,59 lei.

În 2024, prețurile medii au crescut din nou, până la 7,13 lei pentru benzină și 7,30 lei pentru motorină, în timp ce GPL-ul s-a ieftinit la 3,47 lei. În 2025, valorile au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, un litru de benzină costă în medie 8,62 lei, iar prețul mediu al motorinei este de 9,12 lei. În cazul GPL-ului, media a ajuns la 4,25 lei pe litru.

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