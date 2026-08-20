Dolarul american, sub presiune economică. Deficitele SUA şi incertitudinile cresc riscul de depreciere

Dolarul american se confruntă cu riscuri tot mai mari de depreciere, pe fondul deteriorării situaţiei bugetare a SUA, al datelor economice mai slabe şi al incertitudinilor legate de politica Rezervei Federale.
Creşterea randamentelor obligaţiunilor americane, un factor care susţine în mod tradiţional moneda SUA prin atragerea capitalului în active denominate în dolari, ar putea să nu mai aibă acelaşi efect. Investitorii pot interpreta randamentele în urcare drept un semnal al riscului fiscal şi al persistenţei inflaţiei, nu neapărat ca un indicator al forţei economiei americane.
Randamentele mari nu mai susțin automat dolarul
Indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de şase valute importante, a avansat cu 1,15% de la începutul anului. Acesta a atins, în 24 iunie, un maxim al ultimelor 52 de săptămâni, de 101,80 puncte, însă miercuri se situa în jurul nivelului de 99,4 puncte.
Charu Chanana, strateg-şef pentru investiţii la Saxo, spune că investitorii trebuie să urmărească motivul din spatele majorării randamentelor titlurilor de stat americane.
„Dacă randamentele cresc pe fondul unei economii puternice sau al aşteptărilor privind o politică monetară mai restrictivă, dolarul poate beneficia. În schimb, dacă urcă din cauza deficitului bugetar, a nevoii crescute de finanţare a guvernului sau a unei prime de risc mai mari, sprijinul pentru dolar poate fi mult mai limitat”, arată aceasta.
Randamentul obligaţiunilor americane cu maturitatea de 30 de ani a urcat în această săptămână la cel mai ridicat nivel din 2007, fără ca dolarul să înregistreze o apreciere la fel de puternică.
Datele economice slabe reduc apetitul pentru dolar
Presiunile asupra monedei americane sunt accentuate şi de încetinirea unor indicatori-cheie ai economiei SUA. Datele mai slabe privind consumul, inflaţia şi piaţa muncii i-au determinat pe investitori să îşi revizuiască aşteptările privind evoluţia dobânzilor şi să reducă poziţiile favorabile dolarului, potrivit Societe Generale.
Kit Juckes, strateg-şef pentru pieţele valutare la Société Générale, consideră că argumentele fundamentale pentru menţinerea unei poziţionări favorabile dolarului s-au diminuat. În acest context, indicele dolarului ar putea continua să scadă sau ar putea oscila într-un interval de aproximativ 95-100 de puncte până la finalul anului.
Incertitudinile privind Fed apasă pe monedă
Deutsche Bank identifică drept risc suplimentar lipsa de claritate privind reacţia Rezervei Federale la evoluţia inflaţiei. George Saravelos, director global de cercetare valutară la Deutsche Bank, apreciază că semnalele mixte ale preşedintelui Fed, Kevin Warsh, referitoare la ţinta de inflaţie şi instrumentele de politică monetară sunt, în final, nefavorabile dolarului.
De asemenea, intervenţiile pentru susţinerea yenului şi o eventuală extindere a facilităţii FIMA a Fed pot genera presiuni suplimentare. Prin acest mecanism, anumite bănci centrale străine pot obţine temporar dolari în schimbul titlurilor de stat americane utilizate drept garanţie.
Saravelos estimează că o utilizare mai amplă a facilității FIMA ar avea un efect apropiat de o relaxare monetară indirectă, ceea ce ar constitui un nou factor negativ pentru moneda americană.