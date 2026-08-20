România, din nou campioană la inflație în UE: prețurile au crescut cu 8,2%, de aproape trei ori peste zona euro

Inflația anuală din zona euro a urcat la 2,9% în iulie 2026, de la 2,8% în iunie, pe fondul accelerării puternice a prețurilor la energie, arată datele publicate de Eurostat. În același timp, România a rămas statul cu cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 8,2%.
Energia a împins inflația în sus
Energia a avut cea mai mare contribuție la creșterea inflației din zona euro, cu un avans anual de 10,3%, după o creștere de 8,5% în luna precedentă.
Prețurile serviciilor au crescut cu 3,3%, față de 3,2% în iunie, în timp ce bunurile industriale neenergetice au înregistrat o accelerare ușoară, la 0,9%, de la 0,7%.
În schimb, categoria alimente, alcool și tutun a continuat să se tempereze. Ritmul anual de creștere a prețurilor a coborât la 1,2%, comparativ cu 1,5% în iunie.
Inflația de bază, fără schimbări
Inflația anuală calculată fără energie s-a menținut la 2,2%, același nivel înregistrat în luna anterioară. De asemenea, inflația de bază, care exclude energia, alimentele, alcoolul și tutunul, a rămas stabilă la 2,5%.
Datele indică faptul că presiunile inflaționiste din zona euro au fost concentrate în special în segmentul energetic, în timp ce evoluția prețurilor pentru celelalte categorii a rămas relativ moderată.
România, lider la inflație în UE
România a raportat în iulie o rată anuală a inflației de 8,2%, de aproape trei ori peste media zonei euro, de 2,9%. Următoarea clasată a fost Lituania, cu 5,4%.
Totuși, inflația din România a scăzut pentru a doua lună consecutivă, după ce atinsese 9,7% în mai 2026. Rata anuală s-a redus la 9,2% în iunie, iar apoi la 8,2% în iulie. În ritm lunar, prețurile au crescut cu 0,4% în iulie.
Cu un an înainte, în iulie 2025, inflația anuală din România era de 6,6%, ceea ce arată că, în pofida temperării din ultimele luni, nivelul rămâne semnificativ peste cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.
Diferențe mari între state
După România și Lituania, cele mai mari rate ale inflației au fost raportate de Cipru și Bulgaria, câte 4,4%, urmate de Spania, cu 3,9%, precum și de Croația și Belgia, cu câte 3,6%.
La polul opus s-au situat Suedia, cu o inflație anuală de 0,3%, Cehia, cu 1,3%, Danemarca și Ungaria, cu câte 1,6%, Estonia, cu 2,0%, și Malta, cu 2,1%.
Germania a înregistrat o rată anuală a inflației de 2,8%, în timp ce în Italia aceasta a fost de 2,9%.