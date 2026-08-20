România, din nou campioană la inflație în UE: prețurile au crescut cu 8,2%, de aproape trei ori peste zona euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 12:09

Inflația anuală din zona euro a urcat la 2,9% în iulie 2026, de la 2,8% în iunie, pe fondul accelerării puternice a prețurilor la energie, arată datele publicate de Eurostat. În același timp, România a rămas statul cu cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 8,2%.

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