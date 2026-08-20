România repornește centralele care au înghițit milioane

Publicat 20 aug. 2026, 21:03 Sursă Realitatea PLUS

România caută măsuri disperate pentru a salva sistemul național energetic. Hidroelectrica, împreună cu Transelectrica și Distribuție Oltenia au început realizarea de teste în regim de pompaj la Centrala Hidroelectrică Frunzaru, parte a amenajării hidroenergetice de pe Oltul Inferior. Demersul are ca obiectiv punerea în funcțiune a centralei care poate să reutilizeze apa trecută prin turbine, după ce este repompată.

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