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Economie· 2 min citire

România repornește centralele care au înghițit milioane

Hidroelectrica

Hidroelectrica

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 21:03
SursăRealitatea PLUS

România caută măsuri disperate pentru a salva sistemul național energetic. Hidroelectrica, împreună cu Transelectrica și Distribuție Oltenia au început realizarea de teste în regim de pompaj la Centrala Hidroelectrică Frunzaru, parte a amenajării hidroenergetice de pe Oltul Inferior. Demersul are ca obiectiv punerea în funcțiune a centralei care poate să reutilizeze apa trecută prin turbine, după ce este repompată.

Jumătate de miliard de euro pentru centralele de pe Olt

România a cheltuit aproximativ o jumătate de miliard de euro pe investiții și retehnologizări a 5 centrale pe Oltul Inferior, ale căror costuri au explodat de la 123 la 400 de milioane de euro. Investițiile revoluționare din urmă cu 12 ani nu au fost folosite niciodată la capacitate maximă, iar acum se încearcă repornirea acestora.

În anul 2014, a fost inaugurată ceea ce era prezentat drept „prima Amenajare Hidroenergetică cu Acumulare prin Pompaj din România”, constând în retehnologizarea a cinci hidrocentrale de de Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rușănești și Izbiceni. Capacitatea totală instalată era de aproximativ 200 MW.

Obiectivul declarat era ca, în timpul zilei, hidrocentralele să producă energie, iar noaptea, când energia este mai ieftină, apa să fie pompată înapoi pentru utilizare ulterioară. Cu toate acestea, configurația sistemului hidrotehnic nu permitea o exploatare economică eficientă, fără să existe un surplus de energie care să alimenteze pompele hidrocentralei.

Cu ajutorul acestor centrale, sistemul energetic ar urma să aibă o nouă putere instalată în orele critice de seară. Experții spun că aceste amenajări sunt considerate una dintre cele mai mature soluții de stocare la scară mare într-un sistem energetic dominat de producția variabilă din surse regenerabile.

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