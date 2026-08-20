Termen-limită critic pentru sute de primării: Ce pățesc edilii care nu înrolează localitățile pe Ghișeul.ro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 22:02

Sute de primării din România au termen până pe 25 august să intre pe platforma Ghișeul.ro. Vicepremierul Oana Gheorghiu dă un ultimatum celor 428 de administrații neînrolate și amintește că nerespectarea termenului atrage sancțiuni legale imediate.

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