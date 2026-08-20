Termen-limită critic pentru sute de primării: Ce pățesc edilii care nu înrolează localitățile pe Ghișeul.ro

Sute de primării din România au termen până pe 25 august să intre pe platforma Ghișeul.ro. Vicepremierul Oana Gheorghiu dă un ultimatum celor 428 de administrații neînrolate și amintește că nerespectarea termenului atrage sancțiuni legale imediate.
Numărătoarea inversă a început pentru sute de administrații locale din România. Cu doar cinci zile înainte de data de 25 august, termenul-limită fixat de cadrul legal, 428 de primării din totalul celor 3.187 nu s-au conectat încă la platforma națională Ghișeul.ro, riscând măsuri administrative drastice.
Avans important în procesul de digitalizare, dar cursa contra cronometru continuă
În ciuda restanțelor, datele recente arată o mobilizare accelerată la nivel local. În urmă cu trei săptămâni, numărul instituțiilor neînrolate era mai mult decât dublu, ajungând la 919. De atunci, 491 de comunități au parcurs procedura obligatorie, marcând un ritm fără precedent pentru birocrația autohtonă.
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a subliniat că, deși progresul este vizibil, mobilizarea trebuie să fie totală până la expirarea termenului. Aceasta a făcut un apel direct către edili să urgenteze demersurile pentru a le oferi cetățenilor acces simplificat la plata taxelor și impozitelor, scăpându-i de cozi și de drumuri inutile la ghișee.
Blocaj financiar pentru primăriile care ignoră legea
Consecințele neconformării sunt extrem de severe și pot bloca activitatea comunităților locale. Cadrul legislativ stabilește că edilii care nu își conectează instituțiile la sistemul plăților online până pe 25 august vor fi lăsați fără o sursă esențială de finanțare.
Sancțiunea principală constă în suspendarea alimentării bugetelor locale cu sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit și din bugetul de stat, fonduri destinate în mod obișnuit echilibrării financiare a primăriilor. Practic, refuzul de digitalizare va afecta direct capacitatea de funcționare a administrațiilor locale restante.