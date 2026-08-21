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Economie· 1 min citire
Avertisment dur la Termocentrala Turceni: instalațiile sunt atât de uzate încât riscă să cedeze în orice moment
Termocentrala Turceni
Un lider de sindicat de la Termocentrala Turceni trage un semnal de alarmă privind starea tehnică a instalațiilor, după oprirea neplanificată a singurului grup funcțional. Incidentul a avut loc joi dimineață, într-un moment critic pentru Sistemul Energetic Național, aflat deja sub presiunea unei crize de producție și a importurilor costisitoare.
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