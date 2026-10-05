Vești proaste pentru șoferi: motorina rămâne scumpă până în decembrie. Când ar putea începe să scadă prețurile

Publicat 5 oct. 2026, 11:56 Sursă Realitatea PLUS

Șoferii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire rapidă a motorinei, chiar dacă marile economii au început să ia măsuri pentru a calma piața. Prețurile au crescut puternic în ultimele luni, iar Europa continuă să se confrunte cu o ofertă restrânsă și cu costuri mari de transport și rafinare. În aceste condiții, presiunea asupra prețurilor ar putea continua până spre finalul anului și chiar mai mult dacă problemele de aprovizionare persistă. Pentru cei care alimentează frecvent, efectul se vede deja direct în buget, conform Realitatea PLUS.

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