Vești proaste pentru șoferi: motorina rămâne scumpă până în decembrie. Când ar putea începe să scadă prețurile

Șoferii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire rapidă a motorinei, chiar dacă marile economii au început să ia măsuri pentru a calma piața. Prețurile au crescut puternic în ultimele luni, iar Europa continuă să se confrunte cu o ofertă restrânsă și cu costuri mari de transport și rafinare. În aceste condiții, presiunea asupra prețurilor ar putea continua până spre finalul anului și chiar mai mult dacă problemele de aprovizionare persistă. Pentru cei care alimentează frecvent, efectul se vede deja direct în buget, conform Realitatea PLUS.
Motorina s-a scumpit puternic în Europa
Datele Eurostat arată că motorina s-a scumpit cu 8,3% în Uniunea Europeană în august față de iulie. În România, creșterea lunară a fost de 6,1%, în timp ce benzina s-a scumpit cu 6,6%. La nivelul întregii Uniuni Europene, carburanții și lubrifianții pentru transportul personal erau cu 23,8% mai scumpi în august față de aceeași lună a anului trecut.
Creșterile din ultimele luni au împins deja motorina spre pragul de 11 lei pe litru în unele stații din România. Diferențele dintre benzinării există, dar nivelul general rămâne ridicat. Iar scăderea cotațiilor internaționale nu ajunge automat și imediat în prețul afișat la pompă. Între petrolul cumpărat și litrul de motorină vândut șoferului intră rafinarea, transportul, distribuția și taxele.
G7 eliberează 100 de milioane de barili din rezerve
Țările G7 au decis eliberarea coordonată a 100 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Planul se întinde pe patru luni, iar o cantitate importantă de motorină ar trebui pusă pe piață chiar în primele 20 de zile. Scopul este tocmai reducerea presiunii asupra prețurilor, într-o perioadă în care oferta de motorină rămâne tensionată.
Măsura poate aduce o gură de aer pieței, dar nu înseamnă că prețurile de la benzinării vor coborî imediat. Rezervele suplimentare trebuie să ajungă efectiv în circuitul comercial, iar piața rămâne influențată de conflictele din Orientul Mijlociu, problemele de rafinare și costurile foarte mari de transport. OPEC+ a decis, în plus, să mențină producția neschimbată în noiembrie, ceea ce păstrează piața într-o zonă tensionată.
Ieftinirea ar putea întârzia
Problema nu este doar una de moment. Analiști citați de Reuters avertizează că deficitul global de motorină și nivelul scăzut al stocurilor ar putea continua inclusiv în 2027. Europa este printre regiunile afectate, după reducerea livrărilor din Rusia și problemele apărute pe rutele din Orientul Mijlociu.