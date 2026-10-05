Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu o delegație a OMV. Miza: Neptun Deep și taxa petrolieră

Publicat 5 oct. 2026, 08:02 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă astăzi, de la ora 10.00, de o întâlnire importantă cu reprezentanții grupului OMV. Discuția vizează, în principal, proiectul strategic Neptun Deep, dar și majorarea taxei de exploatare petrolieră.

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