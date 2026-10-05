Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu o delegație a OMV. Miza: Neptun Deep și taxa petrolieră

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă astăzi, de la ora 10.00, de o întâlnire importantă cu reprezentanții grupului OMV. Discuția vizează, în principal, proiectul strategic Neptun Deep, dar și majorarea taxei de exploatare petrolieră.
Președintele Nicușor Dan va avea, luni, de la ora 10.00, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu o delegație a grupului austriac OMV conduse de Emma Delaney, Chief Executive Officer al OMV, conform Agentei Președintelui punlicate de Administrația Prezidențială.
Întâlnirea vizează, în principal, proiectul Neptun Deep, una dintre cele mai importante investiții strategice din sectorul energetic al României.
Discuțiile vor aborda stadiul proiectului, dar și perspectivele începerii exploatării gazelor naturale care sunt estimate în prima jumătate a anului 2027. Totodată, se va discuta și despre majorarea taxei de exploatare cu 40%.
Întrevederea dintre Niucșor Dan și delegația OMV vine într-un context tensionat atât pe piața energiei electrice și a gazelor naturale, cât și pe cea a carburanților, astfel încât să se ia în calcul discuții care să abordeze și aceste teme.