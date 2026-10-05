Dian Popescu, avertisment dur despre economia României: „Suntem într-o găleată mai mare decât vă dați voi seama”

Expertul în energie Dian Popescu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre negocierile politice pentru formarea unui nou guvern, dar și despre problemele economice care, în opinia sa, riscă să devină tot mai vizibile în lunile următoare. Acesta spune că România are nevoie de un guvern politic și respinge ideea trasării unor „linii roșii” între partidele care au primit voturi din partea românilor.
Dian Popescu susține că toate formațiunile ajunse în Parlament reprezintă o parte a electoratului și consideră că negocierile pentru formarea unei majorități trebuie purtate fără excluderi stabilite dinainte.
Dian Popescu: „Eu aș vedea un premier direct, Sorin Grindeanu”
În ceea ce privește viitorul premier, Dian Popescu spune că preferă o soluție politică și îl indică pe Sorin Grindeanu drept una dintre variantele pe care le-ar vedea potrivite.
„Din punctul meu de vedere, eu aș vrea, aș vedea un premier direct, Sorin Grindeanu, un premier politic. Am spus clar, nu sunt de acord cu tehnocrați, cu prostii d-astea. S-a mai încercat odată o avioane de genul ăsta, când era un guvern tehnocrat francez, când era vremea Cioloș. Dar la ora asta vreau un guvern politic”, a declarat Dian Popescu.
Expertul consideră că lipsa unor „linii roșii” în negocierile politice este un lucru bun, tocmai pentru că fiecare partid parlamentar a ajuns acolo prin vot.
„Când nu sunt linii roșii este foarte bine că nu sunt linii roșii, pentru că toți din Parlamentul României, toți, chiar dacă nu-mi plac mulți dintre ei, mulți, chiar USR-ul, chiar celelalte partide, sunt votate de cetățenii României. Cum să tragi linii roșii la cetățenii României? E o aberație, nu am înțeles”, a spus Dian Popescu.
Avertisment despre situația economică: „România este într-o găleată mai mare decât vă dați voi seama”
Dincolo de negocierile politice, Dian Popescu a atras atenția asupra situației economice și spune că problemele sunt mai serioase decât par din discuțiile publice.
„România este într-o găleată mai mare decât vă dați voi seama și decât comentăm noi la televizor. Din punct de vedere economic și nu din punct de vedere macro, la ce vedeți voi: împrumuturi, dobânzi mari. Bineînțeles asta influențează tot, creșterea euro-ului peste nivelul de așteptări”, a afirmat expertul în energie.
Acesta spune că una dintre cele mai mari probleme se vede în zona întreprinderilor mici și mijlocii, care nu au în spate resursele financiare de care dispun companiile mari. Dian Popescu susține că tocmai firmele românești mici și mijlocii trebuie urmărite cu atenție în perioada următoare, în condițiile în care numărul falimentelor și insolvențelor a crescut.
„Problema se pune în felul următor: se pune că economia României, în special întreprinderile mici și mijlocii, nu marile companii, nu discutăm. Alea au bănci în spate, cred, alea fac orice, joacă, pun premieri, schimbă miniștri, pun miniștri, știți foarte bine. Noi discutăm de IMM-urile românești, care alea sunt mare majoritate”, a declarat Dian Popescu.
El a invocat și o creștere a falimentelor și insolvențelor față de anul trecut, avertizând că efectele unei perioade economice dificile nu se văd întotdeauna imediat.
„Îți dă statistica că aproape 20% din… de anul trecut față de anul ăsta sunt falimente și insolvențe. Puneți-vă mare problemă ce se întâmplă. V-am mai spus, reculul economic se vede peste șase luni, un an de zile”, a mai spus Dian Popescu.