Dian Popescu, avertisment dur despre economia României: „Suntem într-o găleată mai mare decât vă dați voi seama”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 15:00

Expertul în energie Dian Popescu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre negocierile politice pentru formarea unui nou guvern, dar și despre problemele economice care, în opinia sa, riscă să devină tot mai vizibile în lunile următoare. Acesta spune că România are nevoie de un guvern politic și respinge ideea trasării unor „linii roșii” între partidele care au primit voturi din partea românilor.

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