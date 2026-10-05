Românii, vulnerabili în fața dezastrelor: doar 17% spun că au bani puși deoparte pentru o pagubă majoră

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 12:10

Un incendiu, o furtună puternică sau un alt incident care produce pagube serioase locuinței ar pune rapid multe familii în dificultate. Doar 17% dintre români spun că au suficienți bani puși deoparte pentru a suporta singuri astfel de costuri, potrivit unei cercetări IRES realizate pentru UNSAR. Alți 29% recunosc că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a-și reface locuința. Iar 15% spun că, într-o asemenea situație, s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei.

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