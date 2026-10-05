Românii, vulnerabili în fața dezastrelor: doar 17% spun că au bani puși deoparte pentru o pagubă majoră

Un incendiu, o furtună puternică sau un alt incident care produce pagube serioase locuinței ar pune rapid multe familii în dificultate. Doar 17% dintre români spun că au suficienți bani puși deoparte pentru a suporta singuri astfel de costuri, potrivit unei cercetări IRES realizate pentru UNSAR. Alți 29% recunosc că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a-și reface locuința. Iar 15% spun că, într-o asemenea situație, s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei.
Tot mai mulți români se uită spre stat când apare o pagubă mare
Procentul celor care spun că ar aștepta ajutor de la autorități a crescut cu trei puncte față de anul trecut. Datele arată cât de greu ar fi pentru multe familii să suporte din propriul buget o reparație de zeci de mii de lei sau chiar pierderea unei părți importante din locuință. O problemă serioasă apare mai ales atunci când paguba vine brusc și nu există economii suficiente pentru lucrările urgente. Iar fenomenele extreme și incendiile pot lăsa în urmă costuri pe care un venit lunar obișnuit nu le poate acoperi.
„Când ne gândim la siguranţa locuinţei, este important să ne întrebăm şi cum am putea suporta financiar o pagubă majoră. Faptul că doar 17% dintre români consideră că ar avea economii suficiente arată cât de necesară este pregătirea pentru astfel de situaţii. Asigurarea locuinţei poate face ca o familie să nu fie nevoită să se bazeze exclusiv pe economii sau pe ajutorul autorităţilor”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general al UNSAR.
Ce poate acoperi o asigurare facultativă
Asigurarea facultativă vine în completarea poliței obligatorii PAD și poate oferi protecție pentru mai multe situații care pot afecta o casă. În funcție de contract, poate fi acoperită atât clădirea, cât și bunurile din interior, inclusiv pentru incendii, furtuni sau avarii ale instalațiilor de apă. Au existat cazuri în care despăgubirile pentru locuințe au ajuns la sume foarte mari după producerea unor incendii. Tocmai aici apare diferența dintre o cheltuială pe care familia trebuie să o suporte integral și existența unei forme de protecție financiară pregătite din timp.
Datele vin într-o perioadă în care românii spun că se tem tot mai mult de evenimente care le pot afecta locuința. Incendiile, cutremurele, furtunile sau inundațiile pot produce pagube într-un timp foarte scurt, iar refacerea poate dura luni întregi. Pentru o familie fără economii, problema nu mai este doar unde va locui temporar, ci și de unde va găsi banii pentru reparații. Iar faptul că numai 17% spun că ar putea trece singuri peste un asemenea șoc financiar arată cât de vulnerabile rămân multe gospodării.