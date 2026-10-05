Nivelul de trai îi sperie pe români mai mult decât pe majoritatea europenilor. 40% se tem că nu-și vor mai permite nici mâncarea

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 15:48

Românii privesc cu tot mai multă teamă spre lunile următoare, iar grijile lor sunt legate în primul rând de bani și de cheltuielile de zi cu zi. Scăderea nivelului de trai este o preocupare pentru 62% dintre respondenți, mult peste media de 40% înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Sărăcia îi îngrijorează pe 48% dintre români, în timp ce media europeană este de 32%. Datele arată că presiunea financiară resimțită în România este mai puternică decât în majoritatea statelor membre.

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