Titlurile de stat TEZAUR revin din 6 octombrie: dobânzi de până la 7,50%
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Românii care vor să investească în titluri de stat au la dispoziție, din 5 octombrie, o nouă ediție a Programului TEZAUR. Ministerul Finanțelor oferă dobânzi anuale de până la 7,50%, pentru maturități de 1, 3 și 5 ani, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Subscrierile se încheie pe 6 noiembrie.
n perioada 5 octombrie 2026 – 6 noiembrie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, lansate de Ministerul Finanțelor. Noua ediție are maturități de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile anuale sunt de 6,50%, 7% și 7,50%. Veniturile obținute din investiții sunt neimpozabile.
Titlurile de stat TEZAUR au o valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată, potrivit Ministerului Finanțelor.
Cum pot fi cumpărate titlurile de stat TEZAUR
Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate online prin Ghișeul.ro, în perioada 5 octombrie – 4 noiembrie 2026. Investitorii trebuie să aibă un cont pe platformă și un card de debit.
O altă modalitate de cumpărare este online, în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, exclusiv de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru titlurile de stat lansate prin unitățile Trezoreriei Statului.
Prin intermediul serviciilor online pot fi realizate mai multe operațiuni, printre care:
deschiderea unui cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului;
subscrierea pentru titluri de stat TEZAUR;
virarea sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar.
Pentru informații suplimentare privind cumpărarea online a titlurilor de stat, investitorii pot consulta ghidurile dedicate TEZAUR online.
Cumpărarea titlurilor TEZAUR de la Trezoreria Statului
Investitorii pot cumpăra titluri de stat TEZAUR și direct de la sediile unităților Trezoreriei Statului, în perioada 5 octombrie – 6 noiembrie 2026.
Aceasta este una dintre variantele disponibile persoanelor care preferă să efectueze subscrierea fizic, la ghișeu.
Titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate și prin Poșta Română
O altă variantă de investiție este reprezentată de subunitățile Poștei Române. În mediul urban, titlurile de stat TEZAUR pot fi cumpărate în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026, iar în mediul rural, perioada de subscriere este 5 octombrie – 4 noiembrie 2026.
Astfel, investitorii pot alege între cumpărarea online, prin Ghișeul.ro sau SPV, și subscrierea fizică, prin Trezoreria Statului sau Poșta Română.
Ce avantaje oferă Programul TEZAUR
Unul dintre principalele avantaje ale Programului TEZAUR este faptul că veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile.
Dobânda este anuală și se plătește la datele stabilite în prospectul de emisiune. În cadrul acestei ediții, dobânzile sunt de 6,50% pentru titlurile cu maturitate de un an, 7% pentru cele cu maturitate de trei ani și 7,50% pentru titlurile cu maturitate de cinci ani.
Titlurile de stat TEZAUR sunt, de asemenea, transferabile și pot fi răscumpărate în avans, în condițiile prevăzute de program.
Câte subscrieri poate face un investitor
Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni de titluri de stat TEZAUR.
Subscrierile efectuate pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri, potrivit regulilor programului.
Pentru a investi în titluri de stat TEZAUR, persoanele fizice trebuie să fi împlinit 18 ani la data efectuării subscrierii.
Pentru ce sunt folosiți banii atrași prin Programul TEZAUR
Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor prin emiterea titlurilor de stat TEZAUR sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.
Programul oferă astfel persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, beneficiind de dobânzi anuale și de scutirea de la impozitare a veniturilor obținute.
Ghișeul.ro, disponibil pentru cumpărarea online a titlurilor TEZAUR
Ministerul Finanțelor a lansat, începând cu martie 2025, prima ediție a Programului TEZAUR în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au putut cumpăra online titluri de stat.
Prin această facilitate, achiziția titlurilor TEZAUR a devenit disponibilă online, alături de metodele tradiționale de subscriere prin Trezoreria Statului și Poșta Română.
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