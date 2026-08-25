Fermierii pot cere ajutor financiar pentru porci și bovine de la 1 septembrie. Ce sume primesc

Publicat 25 aug. 2026, 13:47 Actualizat 25 aug. 2026, 13:48

Fermierii care cresc porci și bovine vor putea depune, începând cu data de 1 septembrie 2026, cererile pentru acordarea schemelor de sprijin financiar. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță că măsurile necesare pentru începerea programului au fost stabilite, iar APIA urmează să publice în această săptămână Ghidul solicitantului.

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