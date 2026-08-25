Fermierii pot cere ajutor financiar pentru porci și bovine de la 1 septembrie. Ce sume primesc

Fermierii care cresc porci și bovine vor putea depune, începând cu data de 1 septembrie 2026, cererile pentru acordarea schemelor de sprijin financiar. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunță că măsurile necesare pentru începerea programului au fost stabilite, iar APIA urmează să publice în această săptămână Ghidul solicitantului.
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat marți că schemele de sprijin pentru crescătorii de suine și bovine pot intra în etapa de implementare, după ce măsurile au fost promulgate.
„Sprijin pentru crescătorii de suine și bovine: cererile vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie! Schemele de sprijin inițiate de Ministerul Agriculturii pentru crescătorii de suine și bovine au fost promulgate, iar acum putem trece imediat la implementarea lor”, a transmis ministrul pe Facebook.
APIA publică Ghidul solicitantului în această săptămână
Tanczos Barna a precizat că cele două sectoare sunt importante pentru agricultura românească și au fost afectate de creșterea costurilor în contextul crizei din Orientul Mijlociu.
„Astăzi am stabilit măsurile necesare pentru ca, începând cu 1 septembrie 2026, fermierii să poată depune cererile pentru acordarea ajutorului. APIA va publica în cursul acestei săptămâni Ghidul solicitantului, cu toate informațiile necesare privind depunerea cererilor”, a mai spus ministrul. Potrivit acestuia, obiectivul este ca sprijinul financiar să ajungă cât mai repede la fermieri.
Câți bani primesc crescătorii de porci și bovine
Pentru sectorul suin, sprijinul financiar este stabilit la:
11,9 euro/loc de cazare pentru porcul gras;
13,7 euro/loc de cazare pentru animalele de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe.
În sectorul bovin, sprijinul este de 68 de euro/cap de bovină sau bubalină.
Cererile vor putea fi depuse începând cu 1 septembrie 2026, iar detaliile privind condițiile și documentele necesare vor fi prezentate în Ghidul solicitantului pe care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) urmează să îl publice în această săptămână.