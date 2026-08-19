Ce face Austria ca să țină Dunărea navigabilă în plină secetă și cum sunt împărțite ultimele resurse de apă

Publicat 19 aug. 2026, 10:22 Sursă Der Standard

Nivelul scăzut al Dunării începe să creeze probleme tot mai serioase și în Austria, unde navigația, agricultura, producția de energie, alimentarea cu apă și protejarea zonelor inundabile depind de aceeași resursă.

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