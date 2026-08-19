Ce face Austria ca să țină Dunărea navigabilă în plină secetă și cum sunt împărțite ultimele resurse de apă
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Nivelul scăzut al Dunării începe să creeze probleme tot mai serioase și în Austria, unde navigația, agricultura, producția de energie, alimentarea cu apă și protejarea zonelor inundabile depind de aceeași resursă.
În lipsa precipitațiilor, situația poate deveni rapid critică. Fiecare centimetru de apă poate conta pentru o navă de marfă care încearcă să traverseze o zonă puțin adâncă, iar autoritățile sunt nevoite să găsească soluții pentru menținerea navigabilității fluviului.
La vadul „Rote Werd”, situat la est de Viena, compania viadonau, responsabilă, printre altele, de navigabilitatea Dunării, încearcă să câștige chiar și câțiva centimetri de adâncime pentru nave.
Potrivit Der Standard, șlepurile încărcate cu pietriș redirecționează apa într-o măsură mai mare către șenalul navigabil. Scopul este ca apa să antreneze pietrișul depus acolo și să contribuie la creșterea nivelului apei. Viteza mai mare a curentului în această zonă contribuie la reducerea depunerilor de pietriș, ceea ce poate diminua necesitatea lucrărilor de dragare.
O soluție aflată încă în fază de testare
Intervenția de la „Rote Werd” este, deocamdată, un proiect-pilot. Totuși, situația arată cum ar putea arăta gestionarea Dunării într-o perioadă în care debitele scăzute devin tot mai frecvente.
Atunci când câțiva centimetri pot face diferența între o navă care poate naviga și una care rămâne blocată, cantitatea de apă disponibilă în șenalul principal devine o chestiune care depășește problema navigației.
Mai multe domenii au nevoie de apa Dunării. Transportul fluvial, agricultura, producătorii de energie și furnizorii de apă concurează pentru aceeași resursă.
„Dacă situația actuală se dovedește a fi permanentă, atunci, în mod firesc, va exista o luptă pentru apă”, spune Simon Hartl, șeful departamentului pentru administrarea căilor navigabile din cadrul viadonau.
Austria a avut cel mai secetos an din istoria măsurătorilor
Situația la care se referă Hartl este una neobișnuită. Ultimele 12 luni au reprezentat cea mai secetoasă perioadă din Austria de la începutul măsurătorilor, în urmă cu 176 de ani.
Problemele nu se limitează însă la Austria. Și în alte state care influențează direct nivelul Dunării situația este asemănătoare.
Lipsa apei a afectat deja puternic transportul de mărfuri. La începutul lunii august, navigația comercială pe Dunăre ajunsese în mare parte în impas.
Fluviul nu este închis oficial atunci când nivelul apei este scăzut. Decizia de a continua sau nu transportul le aparține companiilor de navigație și comandanților navelor.
Mai întâi, navele sunt încărcate cu mai puține mărfuri. Ulterior, încărcătura poate fi împărțită între două nave. La un anumit nivel al apei, însă, transportul nu mai este rentabil. Chiar și navele de pasageri întâmpină probleme pe sectoarele Dunării cu curgere liberă.
Seceta ar putea restricționa navigația tot mai des
Astfel de situații ar putea deveni mai frecvente în următoarele decenii.
Helmut Habersack, specialist în hidrotehnică la Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții din Viena, estimează că, într-un scenariu climatic nefavorabil, dar realist, până în 2050 ar putea exista aproximativ 40 de zile suplimentare cu restricții de navigație.
Aceasta ar însemna o creștere de aproximativ 80%.
Problema nu este neapărat că volumul anual total al precipitațiilor trebuie să scadă semnificativ. Un rol esențial îl are momentul în care cade apa.
Cantitățile mai mici de zăpadă și evaporarea mai intensă reduc debitul din timpul verii. Perioadele secetoase se prelungesc, în timp ce precipitațiile apar mai des sub forma unor episoade abundente. Apa nu ajunge însă întotdeauna atunci când este necesară pentru nave, terenuri agricole sau zonele inundabile.
În trecut, topirea zăpezii contribuia de regulă la creșterea nivelului apei până în iunie sau iulie. Lucrările de dragare erau realizate vara pentru pregătirea perioadelor cu niveluri scăzute, așteptate în mod obișnuit toamna.
„Aceste tipare clare nu mai există în această formă”, spune Hartl.
Din acest motiv, măsurătorile sunt realizate acum pe tot parcursul anului, iar șenalul navigabil este dragat indiferent de sezon.
Austria ia în calcul și aducerea unei cantități mai mari de pietriș
Viadonau extrage anual aproximativ 100.000 de metri cubi de pietriș din așa-numitele capcane de sedimente, în cadrul programului său de gestionare a sedimentelor, și îl reintroduce în amonte.
Problema este legată și de intervențiile hidrocentralelor, care întrerup transportul natural al sedimentelor. În aval, Dunărea își erodează astfel albia.
Din acest motiv, compania Verbund trebuie să adauge anual aproximativ 235.000 de metri cubi de sedimente în aval de hidrocentrala Freudenau.
În prezent se discută dacă această cantitate ar trebui majorată în viitor.
Eroziunea albiei poate provoca probleme și pentru apa subterană
O analiză realizată de inginerul hidrotehnician Gerhard Klasz, la solicitarea Parcului Național Donau-Auen, arată cât de serioasă ar putea deveni problema.
Dacă eroziunea albiei continuă, ar putea apărea ceea ce specialiștii numesc o „străpungere a albiei”. În cazul în care o viitură distruge stratul protector de pietriș, râul poate începe să erodeze rapid straturile nisipoase aflate dedesubt.
Klasz avertizează că, într-o asemenea situație, navele ar putea ajunge în imposibilitatea de a mai atinge ecluza Freudenau.
În același timp, nivelul apelor subterane ar putea scădea dramatic.
Depunerea sedimentelor și completarea acestora pot încetini procesul de eroziune, însă fenomenul nu a fost oprit până în prezent.
Tehnologia poate câștiga timp, dar nu poate produce apă
Măsurile tehnice pot încetini evoluția problemei și pot câștiga timp. Însă gestionarea Dunării nu poate crea apa care lipsește.
Navigația reprezintă doar unul dintre domeniile care depind de debitul fluviului. Agricultura are nevoie de apă pentru irigații, centralele electrice au nevoie de debit și apă pentru răcire, iar orașele trebuie să își asigure alimentarea cu apă potabilă.
În același timp, afluenții și zonele inundabile ale Dunării trebuie să evite uscarea.
Această suprapunere a necesităților face ca fiecare decizie privind folosirea apei să devină mai complicată pe măsură ce seceta se accentuează.
Lower Lobau riscă să se usuce complet
În estul Austriei, unde condițiile sunt deja aride, conflictele privind folosirea apei încep să fie vizibile.
Guvernul federal, landul Austria Inferioară și Burgenland intenționează să redirecționeze apă din Dunăre către regiunea Seewinkel și, eventual, către lacul Neusiedler See.
Ideea este controversată inclusiv din cauza sensibilității ecosistemului lacului. Pentru acest proiect sunt prevăzuți între doi și patru metri cubi de apă pe secundă.
În regiunea Weinviertel, situată la nord de Dunăre, fluviul ar urma să contribuie la reducerea presiunii asupra rezervoarelor și la asigurarea apei pentru irigații.
Un proiect de regulament al landului Austria Inferioară prevedea până la 12 metri cubi de apă pe secundă, echivalentul a 30 de milioane de metri cubi anual. Potrivit landului Austria Inferioară, această cantitate ar putea fi prelevată doar dacă nivelurile apei sunt suficiente.
Conflictul privind apa se vede deja în apropiere de Viena
Lower Lobau arată cât de concretă a devenit problema.
Un baraj împiedică în prezent apa să ajungă în Upper Lobau, deoarece reprezentanții orașului Viena se tem că alimentarea cu apă ar putea afecta puțurile folosite pentru apa potabilă.
Pentru a stabili dacă apa poate fi eliberată în condiții de siguranță, este pregătit un model al apelor subterane.
Până când municipalitatea din Viena va lua o decizie, Lower Lobau nu va primi apă suplimentară și, la fel ca în perioada actuală de secetă, riscă să se usuce complet.
În același timp, mai la est de Viena, nivelul apelor subterane scade odată cu nivelul albiei Dunării.
Afluenții își pierd legătura cu fluviul. La Haslau-Regelsbrunn, zona era alimentată cu apă aproximativ 200 de zile pe an. În ultima perioadă, acest lucru s-a întâmplat doar aproximativ 140 de zile pe an.
Viadonau urmărește să refacă legătura sistemului cu Dunărea aproape pe tot parcursul anului, pentru stabilizarea nivelului apelor subterane și protejarea habitatelor amenințate din zonele inundabile.
Cine primește apa atunci când debitul scade
Problema nu poate fi împărțită simplu în tabere precum agricultură împotriva protecției naturii sau navigație împotriva zonelor inundabile naturale. Fiecare măsură poate avea justificări, iar cantitățile retrase individual sunt, de regulă, reduse.
Chiar și atunci când nivelul este scăzut, Dunărea transportă la Wildungsmauer peste 900 de metri cubi de apă pe secundă.
Cei doi până la patru metri cubi pe secundă care ar urma să fie redirecționați către regiunea Seewinkel reprezintă o cantitate mică prin comparație și ar modifica nivelul fluviului cu doar câțiva milimetri.
Problema apare însă atunci când sunt cumulate mai multe prelevări.
În perioadele cu debite reduse, terenurile agricole și ecosistemele au nevoie de cantități importante de apă. Atunci, discuția se mută de la centimetri, în cazul navigației, la metri cubi de apă care trebuie împărțiți între diferitele utilizări.
Seceta poate avea efecte economice majore
Consecințele unor asemenea situații au fost vizibile și pe alte râuri europene.
În 2018, pe Rin, tarifele pentru transportul de mărfuri au crescut, iar unele companii industriale și-au redus producția.
În timpul secetei din 2022, apa sărată a pătruns aproape 40 de kilometri în interiorul țării pe râul Po, punând în pericol apa folosită pentru irigații în deltă.
Și pe Dunăre, hidrocentralele cu acumulare pe firul apei produc mai puțină energie în lunile secetoase, în timp ce necesarul de apă pentru irigații crește.
În acest context, guvernul federal a început să lucreze la un registru al prelevărilor de apă.
Cât de mari sunt problemele în evidența acestor retrageri a fost evidențiat de Curtea de Conturi în cazul regiunii Seewinkel, în 2025. Prelevările nu erau măsurate în mod uniform, iar restricțiile temporare pentru irigații nu erau aplicate riguros.
Un registru poate arăta însă doar situația existentă. Întrebarea esențială rămâne cine va avea dreptul să continue să pompeze apă în timpul unei perioade de secetă și cine va trebui să își reducă activitatea.
Această decizie va fi, în cele din urmă, una politică.
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