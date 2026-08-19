Galere portugheze, pe tot mai multe plaje din Europa. Tentaculele pot ajunge la 30 de metri, iar înțepăturile sunt extrem de dureroase

Încălzirea mărilor și oceanelor pare să favorizeze apariția și înmulțirea unor organisme marine asemănătoare meduzelor. În ultimele săptămâni, galere portugheze au ajuns pe mai multe plaje europene, iar autoritățile au emis avertismente pentru turiști.
Tentaculele acestora pot ajunge până la 30 de metri și provoacă înțepături foarte dureroase. În cazuri rare, contactul poate deveni periculos pentru oameni.
Avertismente pe plajele din Franța și Spania
Potrivit Financial Times, galerele portugheze, întâlnite de obicei în apele tropicale, au început să apară în zona Golfului Biscaya, din Oceanul Atlantic.
La începutul lunii august, autoritățile din Arcachon, Franța, au interzis temporar scăldatul pe principala plajă a orașului. Măsura a fost luată după apariția galerelor portugheze în apropierea țărmului.
Avertismente asemănătoare au fost emise în orașul spaniol San Sebastian și în regiunea franceză Pyrénées-Atlantiques.
În Marsilia au fost observate mai puține meduze în acest an, situație explicată prin schimbările de direcție ale vântului Mistral. Cercetătoarea Delphine Thibault, profesoară la Universitatea Aix-Marseille, avertizează însă că bancuri uriașe s-ar putea afla încă în larg.
Meduzele au blocat pompele unui reactor nuclear
Problemele provocate de apariția masivă a meduzelor nu se limitează la plaje. În nordul Franței, un reactor nuclear al companiei Électricité de France era în continuare oprit pe 18 august.
Pompele folosite pentru răcirea instalației au fost blocate de numărul mare de meduze ajunse în zonă. Un incident asemănător se produsese și în anul precedent.
Apele marine au devenit cu până la două grade mai calde
Apariția tot mai frecventă a meduzelor coincide cu o încălzire istorică a apelor marine. Cercetătorii World Weather Attribution au stabilit că încălzirea globală a ridicat temperaturile apei cu până la două grade în Marea Mediterană și cu peste un grad în Atlanticul de Nord.
Temperaturile extreme pot provoca moartea unui număr foarte mare de pești, păsări și mamifere marine. Meduzele sunt însă mai rezistente la apa caldă, nivelurile scăzute de oxigen și lipsa nutrienților.
Reducerea numărului de prădători le poate oferi un avantaj suplimentar și poate favoriza înmulțirea lor în timpul valurilor de căldură. Cercetătorii spun totuși că există încă multe necunoscute privind dimensiunea populațiilor din larg și modul în care acestea reacționează la temperaturile ridicate.
Ce este galera portugheză
Galera portugheză, cunoscută și drept caravela portugheză, nu este o meduză propriu-zisă. Este o colonie alcătuită din mai multe organisme specializate, numite zooide, care funcționează împreună.
Aceasta plutește la suprafața apei cu ajutorul unei vezici umplute cu gaz, care seamănă cu o pânză. Este întâlnită în mod obișnuit în oceanele Atlantic, Indian și Pacific.
Tentaculele sale pot ajunge până la 30 de metri lungime și conțin celule veninoase folosite pentru capturarea prăzii. Chiar și atunci când organismul pare mort sau a ajuns pe plajă, tentaculele pot reprezenta un pericol și trebuie evitate.