Mările Europei ating temperaturi record. Specialiștii avertizează: „Ne apropiem de limitele supraviețuirii”

Apele din jurul Europei au atins temperaturi record în această vară, cu până la 2°C peste nivelurile obișnuite în Marea Mediterană, pe fondul schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Oamenii de știință avertizează că încălzirea fără precedent pune presiune uriașă pe ecosistemele marine și împinge numeroase specii spre limitele biologice ale supraviețuirii, relatează Reuters.
Căldura extremă care a afectat numeroase regiuni ale Europei în această vară s-a extins și asupra mărilor din jurul continentului. Potrivit unei analize realizate de grupul World Weather Attribution (WWA), schimbările climatice au fost principala cauză a temperaturilor record înregistrate în apele europene.
În Marea Mediterană, temperatura medie a apei a ajuns luna trecută la 27 de grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna iulie. La începutul lunii august, o geamandură aflată în largul insulei Mallorca a indicat chiar 33 de grade Celsius.
Apele Mediteranei s-au încălzit cu aproximativ 2°C
Analiza WWA arată că încălzirea globală provocată de activitatea umană a contribuit la creșterea temperaturilor apelor Mediteranei cu aproximativ 2°C și a mărilor din vestul Europei cu circa 1,4°C.
Temperaturile maxime înregistrate anul acesta în estul și vestul Mediteranei, în Golful Biscaya și de-a lungul coastelor iberice ar fi fost „practic imposibile” în absența schimbărilor climatice provocate de om.
În Marea Celtică, între Marea Britanie și Irlanda, temperaturile extreme observate în acest an ar fi fost de așteptat să apară doar o dată la un secol într-o lume fără încălzirea globală. Potrivit analizei, aproximativ 90% din Golful Biscaya și 80% din vestul Mării Mediterane s-au confruntat în acest an cu condiții de val de căldură marină. Fără încălzirea globală, această proporție ar fi fost de aproximativ 40%.
Speciile marine, împinse spre limitele supraviețuirii
Temperaturile tot mai ridicate ale apei pot provoca schimbări majore în ecosistemele marine. Creșterile bruște ale temperaturii pot duce la mortalitatea în masă a unor specii, inclusiv a coralilor, și pot perturba sursele de hrană ale păsărilor și mamiferelor marine. Unele specii încearcă să se adapteze deplasându-se spre nord, în căutarea unor ape mai reci. Însă această strategie nu este posibilă pentru toate organismele.
„Ne apropiem rapid de limitele biologice absolute de adaptare pentru multe specii”, a declarat John Bruno, ecolog marin la Universitatea din Carolina de Nord.
Claire Bergin, climatolog la Universitatea Maynooth din Irlanda și coautoare a analizei, avertizează că efectele încălzirii mărilor se pot extinde dincolo de ecosistemele marine.
„Acest fenomen are potențialul de a remodela complet ecosistemele de care depind comunitățile de coastă pentru hrană și venituri, precum și de a genera fenomene meteorologice extreme și dăunătoare pe uscat”, a spus aceasta.
Mările mai calde pot alimenta fenomene extreme
Apele mai calde cresc umiditatea și temperaturile nocturne în regiunile de coastă și pot contribui la apariția unor furtuni mai puternice în a doua parte a anului.
Emisiile de gaze cu efect de seră, generate în principal de arderea combustibililor fosili, au contribuit la creșterea temperaturii medii globale cu aproximativ 1,4°C față de nivelurile preindustriale, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Această încălzire de fond permite sistemelor atmosferice de înaltă presiune, asociate valurilor de căldură, să atingă temperaturi mai ridicate, amplificând astfel efectele extreme observate atât pe uscat, cât și pe mare.