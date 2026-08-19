Mările Europei ating temperaturi record. Specialiștii avertizează: „Ne apropiem de limitele supraviețuirii”

Publicat 19 aug. 2026, 08:45 Actualizat 19 aug. 2026, 08:46

Apele din jurul Europei au atins temperaturi record în această vară, cu până la 2°C peste nivelurile obișnuite în Marea Mediterană, pe fondul schimbărilor climatice provocate de activitatea umană. Oamenii de știință avertizează că încălzirea fără precedent pune presiune uriașă pe ecosistemele marine și împinge numeroase specii spre limitele biologice ale supraviețuirii, relatează Reuters.

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