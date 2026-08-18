Punctele fierbinți ale blocajului energetic din România. Sute de megawați ținuți pe loc de dispute și procese

Publicat 18 aug. 2026, 22:58 Sursă Realitatea PLUS

Suntem în plină criză energetică, la mijlocul verii, cu nici o lună înainte de reluarea cursurilor școlare. Din cauza caniculei extreme, consumul atinge vârfuri istorice, iar România este nevoită să importe megawați scumpi de la vecini pentru a nu lăsa economia și locuitorii în pană de curent. În tot acest timp, în munții României, un munte de bani stă îngropat în beton uscat. Proiecte hidroenergetice de peste un miliard de euro, concepute în anii ’80 de regimul comunist și aflate în stadii avansate de execuție, stau blocate sub lacătul birocrației, al proceselor și al disputelor de mediu.

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