O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 17:01

O fotografie de vacanță s-a transformat într-o experiență extrem de periculoasă pentru o turistă aflată în Italia. Femeia s-a cățărat pe un perete stâncos abrupt din zona golfului Lama Monachile, în încercarea de a obține o imagine spectaculoasă, însă a rămas blocată la jumătatea traseului.

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