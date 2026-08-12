O turistă a rămas blocată pe o stâncă după ce s-a cățărat pentru o fotografie spectaculoasă

O fotografie de vacanță s-a transformat într-o experiență extrem de periculoasă pentru o turistă aflată în Italia. Femeia s-a cățărat pe un perete stâncos abrupt din zona golfului Lama Monachile, în încercarea de a obține o imagine spectaculoasă, însă a rămas blocată la jumătatea traseului.
Momentul în care turista a ajuns într-o situație dificilă a fost surprins de mai mulți oameni aflați pe plajă. Imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale.
Turista a urcat pe stânci pentru „poza perfectă”
Incidentul s-a produs în zona golfului Lama Monachile, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe coasta Italiei. Potrivit martorilor, femeia ar fi încercat să ajungă pe o porțiune înaltă a peretelui stâncos pentru a realiza o fotografie.
La un moment dat, însă, situația a devenit periculoasă. Turista nu a mai reușit să găsească un punct de sprijin și a rămas suspendată pe versant, fără să poată continua ascensiunea.
Turiștii aflați în apropiere au urmărit cu îngrijorare întreaga scenă. Mai multe persoane au filmat momentul, iar înregistrările au ajuns ulterior online.
Cum a reușit femeia să scape
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, inclusiv de La Repubblica, femeia ar fi găsit o soluție riscantă pentru a ieși din situația în care se afla. În loc să aștepte intervenția salvatorilor, aceasta s-ar fi aruncat în apă de pe stâncă.
Din informațiile disponibile, turista nu ar fi suferit răni grave, însă gestul său putea avea consecințe dramatice, având în vedere înălțimea și poziția de pe care a ajuns în apă.
Imaginile cu femeia blocată pe stâncă au atras numeroase reacții în mediul online, mulți utilizatori criticând decizia de a se aventura pe un versant abrupt doar pentru o fotografie.
Apelul autorităților după incident
Incidentul a determinat autoritățile locale să revină asupra pericolelor la care se expun turiștii atunci când ignoră regulile de siguranță în zonele de coastă.
Primarul din Polignano a Mare, Vito Carrieri, a transmis un mesaj prin care le-a cerut vizitatorilor să nu transforme zonele spectaculoase ale litoralului în locuri pentru acrobații sau provocări.
Edilul a atras atenția că urcarea pe pereți stâncoși și săriturile în apă din zone în care aceste activități sunt interzise nu reprezintă gesturi curajoase, ci comportamente care pot pune vieți în pericol.
„Nu sunt acte de bravură”
Potrivit edilului, astfel de situații se repetă în fiecare sezon estival, iar turiștii ar trebui să țină cont de avertismente și de regulile stabilite pentru protejarea lor.
El a subliniat că un incident produs într-o zonă dificil accesibilă îi poate pune în pericol nu doar pe cei care se aventurează, ci și pe salvatorii chemați să intervină.
Specialiștii recomandă turiștilor să evite escaladarea zonelor stâncoase și să respecte restricțiile existente, chiar dacă locul pare potrivit pentru o imagine deosebită.