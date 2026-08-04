Imagini-document. Cum arată Dacia 1310 exportată de Ceaușescu în Coreea de Nord

O serie de fotografii apărute recent pe rețelele de socializare a readus în atenție un episod puțin cunoscut din istoria industriei auto românești: autoturismele Dacia exportate în Coreea de Nord în perioada comunistă.
În imagini apar mai multe autoturisme Dacia 1310, surprinse în trafic sau parcate, modele care par să provină din loturi fabricate la sfârșitul anilor ’70 – începutul anilor ’80, judecând după elementele specifice versiunii 1310 TLX, potrivit autorului postării.
Dacii „tradiționale”, nu versiuni de export
Un detaliu care a atras atenția pasionaților este faptul că mașinile din imagini nu au bușonul rezervorului în stânga, sub grilajul de plastic de lângă portiera spate, așa cum se întâmpla la multe modele destinate exportului. Această particularitate a deschis o dezbatere amplă: sunt aceste Dacii versiuni standard, trimise direct din România, sau au fost modificate local?
În comentarii, opiniile s-au împărțit, mai ales în privința detaliilor tehnice și de design.
Din câte știu, Daciile 1310 cu bușonul poziționat pe aripa stânga spate, sub grila de aerisire, erau pentru export Canada.”
Un alt comentator susține, dimpotrivă, că „nu e nimic modificat pentru nord-coreeni. Pur și simplu, în timp, s-au defectat piesele originale și oamenii au pus ce au găsit. Era o Dacie așa cum a ieșit pe poarta fabricii.
Am văzut acolo în 2013 și o Dacie cu două țevi de eșapament. Multă vreme au fost folosite și de școlile de șoferi din Phenian. Mulți șoferi au învățat să conducă cu Daciile noastre. Să le stăpânească sănătoși, a scris un alt comentator.
Discuția a atins și zona estetică: O Dacie cu un aer total comunist. Varianta cu patru faruri reprezintă designul comunist complet… iar în Coreea de Nord se potrivește perfect. Una dintre cele mai urâte Dacii. Noroc că au venit CN-urile după ’90.
Un alt comentator a pus în discuție vechimea imaginilor, afirmând că instantaneele sugerează mai degrabă perioada de la finele anilor ’90.
Între realitate și legendă urbană
Ca de fiecare dată când apare un fragment vizual din perioada comunistă, discuțiile au alternat între informații tehnice reale și legende urbane care circulă încă din epocă. Cert este că Dacia a ajuns în Coreea de Nord, a fost folosită intens, iar imaginile-document readuc la suprafață o filă surprinzătoare din istoria exporturilor auto românești.