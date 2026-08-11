Scandal pe plaja din Vama Veche! Un turist acuză un grup de nudiști că a devenit agresiv: „A fost un șoc pentru copii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 22:56

Un episod controversat a fost surprins marți, 11 august, pe litoralul din Vama Veche. Un turist susține că un grup numeros de persoane care făceau nudism s-a aflat pe o porțiune de plajă frecventată și de familii cu copii. Potrivit acestuia, situația a degenerat în momentul în care a început să filmeze, iar câțiva dintre bărbații din grup l-ar fi agresat verbal și ar fi avut un comportament violent.

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