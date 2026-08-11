Scandal pe plaja din Vama Veche! Un turist acuză un grup de nudiști că a devenit agresiv: „A fost un șoc pentru copii”

Un episod controversat a fost surprins marți, 11 august, pe litoralul din Vama Veche. Un turist susține că un grup numeros de persoane care făceau nudism s-a aflat pe o porțiune de plajă frecventată și de familii cu copii. Potrivit acestuia, situația a degenerat în momentul în care a început să filmeze, iar câțiva dintre bărbații din grup l-ar fi agresat verbal și ar fi avut un comportament violent.
Imaginile transmise publicației Ziare.com au stârnit reacții în mediul online, iar cazul readuce în discuție o întrebare care apare aproape în fiecare sezon estival: în ce condiții poate fi sancționat nudismul pe litoralul românesc?
Turistul susține că a găsit zeci de persoane dezbrăcate pe plajă
Potrivit martorului care a realizat filmarea, incidentul s-ar fi petrecut în zona dintre Pescărie și Disco Stuf, la aproximativ 100-150 de metri de cunoscuta zonă asociată cu nudismul din nordul stațiunii.
Bărbatul afirmă că pe plajă se afla un grup format din aproximativ 40-50 de persoane și susține că în imediata apropiere erau familii cu copii.
Turistul spune că a fost surprins de situație, mai ales pentru că nudismul ar fi avut loc, potrivit relatării sale, într-o zonă în care se aflau numeroși turiști îmbrăcați și copii.
„Vin în Vamă de peste 15 ani de zile, dar ce am văzut azi nu am văzut niciodată”, a afirmat acesta, potrivit sursei citate.
Conflict după ce turistul a început să filmeze
Martorul susține că a urmărit situația timp de mai multe minute înainte să scoată telefonul și să înceapă să filmeze.
Potrivit relatării sale, în momentul în care persoanele din grup au observat că sunt filmate, acesta ar fi fost apostrofat, iar unii dintre bărbați ar fi avut un comportament agresiv.
Incidentul a fost surprins parțial în imaginile publicate, însă afirmațiile privind comportamentul persoanelor implicate reprezintă relatarea turistului și nu sunt, la acest moment, confirmate independent de autorități.
Bărbatul mai susține că în apropiere se aflau și echipaje de Poliție și Jandarmerie și reclamă faptul că acestea nu ar fi intervenit.
Ce spune legislația despre nudismul în România
Controversa readuce în atenție statutul nudismului pe litoralul românesc. Situația juridică nu este una simplă, întrucât legislația națională nu stabilește o interdicție generală formulată în termeni de tipul „nudismul este interzis”, dar nici nu reglementează explicit o categorie oficială de plaje naturiste.
Regulile privind utilizarea plajelor Mării Negre stabilesc aspecte legate de administrarea și exploatarea acestora, siguranța turiștilor, curățenie și activități comerciale, însă nu instituie la nivel național o procedură generală prin care o porțiune de litoral să primească automat statutul de „plajă pentru nudiști”.
Când poate deveni nudismul o problemă legală
O altă reglementare importantă este Legea nr. 61/1991, privind sancționarea faptelor care afectează ordinea și liniștea publică.
Actul normativ vizează, printre altele, comportamentele obscene desfășurate în public atunci când acestea pot tulbura ordinea publică, provoca indignarea cetățenilor sau afecta demnitatea acestora.
Asta înseamnă că simpla lipsă a hainelor nu poate fi tratată automat, în orice situație, ca fiind echivalentă cu o faptă sancționabilă. Contextul, comportamentul persoanei și împrejurările concrete pot avea un rol important în stabilirea existenței unei contravenții.
Prin urmare, există o diferență între prezența unor persoane într-o zonă cunoscută și tradițional folosită de naturiști și manifestările cu caracter obscen într-un spațiu public în care se află alte categorii de turiști.
România nu are plaje de nudiști desemnate oficial
Deși anumite porțiuni ale litoralului sunt cunoscute de ani de zile drept zone preferate de naturiști, România nu dispune, la nivel național, de o rețea oficială de plaje pentru nudism comparabilă cu cele existente în alte state europene.
Vama Veche este una dintre localitățile de pe litoral cel mai puternic asociate cu această practică. În trecut, nudismul era întâlnit pe suprafețe mai extinse ale plajei, însă dezvoltarea turistică și creșterea numărului de vizitatori au dus la restrângerea zonelor în care acesta este practicat.
În prezent, persoanele care aleg să facă plajă fără costum de baie se îndreaptă în special către zone mai retrase, situate la marginea stațiunii și spre direcția 2 Mai.
Pe de o parte, există turiști care consideră nudismul o formă de recreere și susțin că acesta trebuie tolerat în zonele unde practica este cunoscută. Pe de altă parte, familiile cu copii sau turiștii care nu aleg acest tip de plajă pot considera nepotrivită prezența unor persoane dezbrăcate în imediata lor apropiere.