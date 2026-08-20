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Zelenski acuză Moscova că pregătește o nouă escaladare în Ucraina. 13 oameni au murit după atacurile rusești din timpul nopții

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:35

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi o reacție internațională după o nouă noapte de atacuri rusești în Ucraina. Bilanțul prezentat de liderul de la Kiev a ajuns la 13 morți, dintre care cel puțin 12 în capitala ucraineană. Zelenski acuză Moscova că investește în rachete balistice și pregătește o nouă escaladare a războiului.

Cel puțin 12 oameni au murit la Kiev

Atacurile au avut loc în noaptea de miercuri spre joi și au lovit Kievul, dar și alte zone ale Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au fost ucise în capitală, iar o altă victimă a fost înregistrată în afara orașului. Bilanțul a fost revizuit în creștere pe măsură ce au apărut informații noi despre urmările bombardamentelor.

Zelenski reclamă lipsa sistemelor antibalistice

Președintele ucrainean susține că reacția comunității internaționale nu este întotdeauna pe măsura atacurilor lansate asupra țării sale. El a atras din nou atenția asupra lipsei capacităților antibalistice necesare pentru interceptarea rachetelor folosite de Rusia.

„Din nefericire, în timp ce Moscova investeşte în rachete balistice şi în escaladare, lumea nu reacţionează mereu în mod adecvat la asemenea atacuri.”

Zelenski cere intensificarea sprijinului internațional în contextul continuării atacurilor și al creșterii numărului de victime. Avertismentul său vine după una dintre nopțile soldate cu un bilanț grav în rândul populației din Kiev.

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