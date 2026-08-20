Zelenski acuză Moscova că pregătește o nouă escaladare în Ucraina. 13 oameni au murit după atacurile rusești din timpul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:35

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi o reacție internațională după o nouă noapte de atacuri rusești în Ucraina. Bilanțul prezentat de liderul de la Kiev a ajuns la 13 morți, dintre care cel puțin 12 în capitala ucraineană. Zelenski acuză Moscova că investește în rachete balistice și pregătește o nouă escaladare a războiului.

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