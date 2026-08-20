Crimă șocantă în Bulgaria. Fost polițist, arestat după moartea unui tânăr de 21 de ani

Un caz de o violență extremă este anchetat de autoritățile din Bulgaria, după dispariția și moartea unui tânăr de 21 de ani din localitatea Nayden Gerovo. Un fost ofițer de poliție a fost arestat și este suspectat de uciderea acestuia. Anchetatorii susțin că victima ar fi fost împușcată, iar ulterior trupul ar fi fost dezmembrat și ascuns. Informații cu un puternic impact emoțional.
Poliția din Saedinenie desfășoară cercetări într-un dosar de omor care a șocat comunitatea locală. Tânărul, fiul lui Asen Dimitrov, dispăruse în data de 11 august, iar căutările au continuat timp de mai multe zile.
Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, trupul victimei a fost găsit în timpul nopții într-o clădire aparținând unei ferme. În urma cercetărilor, anchetatorii au ajuns la un fost polițist, care a fost ulterior reținut.
Tânărul dispăruse pe 11 august
Victima, în vârstă de 21 de ani, era cunoscută de suspect și ar fi lucrat ocazional pentru acesta. Cei doi ar fi avut o relație de prietenie și ar fi păstrat legătura și înainte de tragedie.
Tânărul a fost dat dispărut pe 11 august. Potrivit declarațiilor făcute de tatăl său și de localnici, ultimele informații despre acesta conduceau către ferma unde fostul polițist își desfășura activitatea de mai mulți ani.
În comunitate au apărut informații potrivit cărora, în noaptea crimei, între cei doi ar fi izbucnit un conflict.
Fostul polițist este acuzat că și-ar fi ucis victima cu o pușcă
Parchetul bulgar susține că între victimă și suspect a izbucnit un conflict, iar circumstanțele exacte care au dus la acesta sunt încă analizate.
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi folosit o pușcă de vânătoare deținută ilegal și ar fi tras două focuri de armă în zona toracică a tânărului. Rănile provocate ar fi fost fatale.
Ulterior, anchetatorii susțin că suspectul ar fi încercat să ascundă urmele crimei. Trupul victimei ar fi fost dezmembrat, iar rămășițele ar fi fost introduse în saci și ascunse într-un puț din apropiere.
Detaliile privind modul în care s-ar fi desfășurat crima sunt încă cercetate de autorități.
Tatăl victimei vorbește despre un posibil furt de 1.000 de euro
O posibilă explicație a conflictului este legată de suma de aproximativ 1.000 de euro, despre care au apărut informații că ar fi fost furată.
Tatăl victimei a susținut că fiul său ar fi fost suspectat că a luat banii și că acesta ar fi fost motivul pentru care ar fi izbucnit conflictul.
Deocamdată, însă, procurorii nu confirmă că furtul reprezintă motivul crimei. Anchetatorii continuă să stabilească circumstanțele în care s-a produs altercația și ce a stat la baza atacului.
Suspectul a negat inițial orice implicare
Bărbatul reținut este Todor Lapkov, fost căpitan în cadrul Ministerului de Interne din Bulgaria. Acesta ar fi negat implicarea în moartea tânărului în timpul primelor audieri.
Parchetul urmează să solicite arestarea preventivă a suspectului.
Anchetatorii verifică toate probele strânse în dosar, inclusiv modul în care a fost folosită arma și împrejurările în care trupul victimei ar fi fost ascuns.
Fostul polițist riscă închisoare pe viață
Todor Lapkov este cercetat pentru omor cu premeditare, o acuzație extrem de gravă potrivit legislației bulgare.
În cazul în care va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între 20 de ani de închisoare și detențiune pe viață.
Pentru moment, ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească întreaga succesiune a evenimentelor. Totodată, autoritățile nu au confirmat oficial că suma de 1.000 de euro ar fi reprezentat motivul crimei.