Crimă șocantă în Bulgaria. Fost polițist, arestat după moartea unui tânăr de 21 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 16:28

Un caz de o violență extremă este anchetat de autoritățile din Bulgaria, după dispariția și moartea unui tânăr de 21 de ani din localitatea Nayden Gerovo. Un fost ofițer de poliție a fost arestat și este suspectat de uciderea acestuia. Anchetatorii susțin că victima ar fi fost împușcată, iar ulterior trupul ar fi fost dezmembrat și ascuns. Informații cu un puternic impact emoțional.

Distribuie articolul