Alertă după ce o dronă rusească a intrat în România. Kievul avertizează: „Rusia pune la încercare hotărârea NATO”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:20

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 19 spre 20 august, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Aparatul a intrat în țară la aproximativ 13 kilometri est de Galați și s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, avertizează că astfel de incidente arată că Moscova pune tot mai des la încercare reacția NATO și a partenerilor Ucrainei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre drone romanianato