Alertă după ce o dronă rusească a intrat în România. Kievul avertizează: „Rusia pune la încercare hotărârea NATO”

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 19 spre 20 august, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Aparatul a intrat în țară la aproximativ 13 kilometri est de Galați și s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, avertizează că astfel de incidente arată că Moscova pune tot mai des la încercare reacția NATO și a partenerilor Ucrainei.
Drona a căzut în apropierea localității Grindu
România a ridicat aeronave pentru monitorizarea dronei după detectarea acesteia în spațiul aerian național. Aparatul s-a prăbușit la ora 03:24, la aproximativ patru kilometri nord-est de localitatea Grindu, într-o zonă fără locuințe. Incidentul s-a produs în timp ce Rusia desfășura un nou val de atacuri asupra Ucrainei.
Andrii Sybiha susține că pătrunderea dronei în România nu poate fi tratată ca un eveniment izolat. În opinia sa, Rusia încalcă în mod deliberat suveranitatea statelor vecine și extinde riscurile războiului dincolo de teritoriul ucrainean. Ministrul consideră că acțiunile repetate ale Moscovei fac parte dintr-o strategie prin care este testată capacitatea de reacție a NATO.
România, Republica Moldova și Ucraina pregătesc un răspuns comun
Și spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost încălcat în aceeași noapte de o dronă despre care se crede că era de tip Shahed. În timpul atacului a fost vizat și un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova. Incidentele vor fi discutate de Andrii Sybiha cu miniștrii de Externe ai României și Republicii Moldova, Oana Țoiu și Mihai Popșoi, conform presei ucrainene.
Cei trei miniștri urmează să coordoneze un răspuns regional mai puternic în fața încercărilor Rusiei de a extinde efectele războiului. Subiectul va fi ridicat și la următorul summit al Triunghiului de la Odesa, unde vor fi discutate securitatea regională și protejarea infrastructurii critice. Ucraina vrea, de asemenea, ca încălcările spațiului aerian și celelalte acțiuni ale Rusiei să fie urmate de consecințe concrete.
Ucraina cere rachete interceptoare și noi sancțiuni
După atacul masiv din noaptea de miercuri spre joi, Sybiha a cerut partenerilor Ucrainei să trimită mai multe rachete interceptoare. El a solicitat și intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, pe fondul atacurilor repetate și al incidentelor produse pe teritoriul statelor vecine. Căderea dronei în Tulcea readuce în prim-plan riscurile directe pentru România și necesitatea întăririi apărării pe flancul estic al NATO.