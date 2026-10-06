UE pregătește noi restricții pentru diplomații ruși. Măsura care le-ar putea limita circulația prin Europa

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 08:44

Uniunea Europeană ia în calcul noi restricții pentru diplomații ruși care se deplasează între statele membre. Discuțiile apar pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de atacurile hibride și actele de sabotaj asociate Moscovei pe teritoriul european. Măsurile sunt deocamdată într-o fază preliminară, însă ar putea duce la înăsprirea actualelor reguli privind circulația personalului diplomatic rus. Subiectul este analizat într-un moment în care operațiunile hibride ale Rusiei în Europa sunt urmărite tot mai atent de autoritățile europene.

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