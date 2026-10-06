UE pregătește noi restricții pentru diplomații ruși. Măsura care le-ar putea limita circulația prin Europa

Uniunea Europeană ia în calcul noi restricții pentru diplomații ruși care se deplasează între statele membre. Discuțiile apar pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de atacurile hibride și actele de sabotaj asociate Moscovei pe teritoriul european. Măsurile sunt deocamdată într-o fază preliminară, însă ar putea duce la înăsprirea actualelor reguli privind circulația personalului diplomatic rus. Subiectul este analizat într-un moment în care operațiunile hibride ale Rusiei în Europa sunt urmărite tot mai atent de autoritățile europene.
Diplomații ruși ar putea avea nevoie de autorizație pentru a călători
Potrivit informațiilor discutate la nivel european, statele membre analizează introducerea unor controale mai stricte pentru diplomații ruși. Una dintre variante ar fi obligarea acestora să obțină o autorizație înainte de a călători sau de a tranzita o altă țară din Uniunea Europeană. În prezent există deja un mecanism prin care deplasările personalului diplomatic rus sunt monitorizate. Sistemul a fost introdus prin cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și este aplicat din ianuarie 2026.
Diplomații ruși trebuie să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte dacă intenționează să călătorească sau să tranziteze un stat membru diferit de cel în care sunt acreditați. Regula nu îi privește doar pe ambasadori și pe diplomați. Sunt incluși și membrii personalului consular, angajații administrativi, tehnici și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora.
Actualul sistem permite însă, în principal, monitorizarea deplasărilor. Călătoriile nu sunt interzise automat. Statele membre pot merge deja mai departe și pot introduce individual obligația obținerii unei autorizații înainte de tranzit. Dacă cererea este respinsă, deplasarea nu mai poate avea loc. Până acum, doar două țări au ales să aplice această variantă mai strictă.
Atacurile hibride atribuite Rusiei cresc presiunea asupra UE
Discuția privind noile restricții vine după mai multe incidente care au provocat îngrijorare în capitalele europene și au readus în prim-plan problema operațiunilor hibride. Ungaria a expulzat luna trecută zece diplomați ruși, susținând că aceștia au avut un comportament incompatibil cu prevederile Convenției de la Viena din 1961. Rusia a răspuns ulterior printr-o măsură similară.
În același timp, un presupus atac prin incendiere asupra unei companii din industria de apărare din Estonia și descoperirea unei drone neexplodate pe aeroportul din Leipzig, în Germania, au fost asociate Rusiei. Incidentul din Germania a provocat reacții inclusiv la București, iar România a condamnat acțiunile hibride atribuite Rusiei și și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile germane.
Temerile sunt cu atât mai mari cu cât oficiali și servicii de informații occidentale avertizează de mai mult timp asupra riscului intensificării unor astfel de operațiuni. Au fost semnalate scenarii care merg de la atacuri cibernetice și sabotaje până la folosirea dronelor și alte acțiuni menite să testeze reacția statelor europene.
Liderii europeni pregătesc un răspuns coordonat
În proiectul concluziilor pregătite pentru următorul summit al liderilor Uniunii Europene se arată că acțiunile Rusiei nu vor rămâne fără răspuns. Statele membre vor să folosească instrumentele pe care le au la dispoziție într-un mod coordonat. Tema sancțiunilor a revenit în centrul discuțiilor europene în ultimele săptămâni. Inclusiv șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut sancțiuni mai dure împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor hibride.
O eventuală modificare a regulilor pentru diplomații ruși ar însemna că deplasările acestora între statele UE ar putea fi controlate mult mai strict decât în prezent. În anumite situații, o țară ar putea chiar să refuze tranzitul.
Ce ar însemna noile reguli pentru România
Pentru România și celelalte state aflate pe flancul estic al Uniunii Europene, schimbarea regulilor ar avea o relevanță directă. Măsurile analizate nu ar urma să fie limitate la anumite regiuni, ci ar viza deplasările diplomaților ruși între statele membre.
România se află deja printre țările în care problema operațiunilor hibride rusești este urmărită cu atenție. Un raport prezentat în această vară arăta că țara noastră se numără printre țintele operațiunilor hibride rusești desfășurate în Europa.
Orice înăsprire a regulilor va trebui însă să respecte Convenția de la Viena, care stabilește drepturile și protecțiile de care beneficiază diplomații pentru a-și putea desfășura activitatea. În paralel, la Bruxelles sunt discutate și alte măsuri care îi vizează pe cetățenii ruși. Printre variante se află interzicerea vizelor pentru foști militari și introducerea unor condiții mai stricte pentru turiștii din Rusia.