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Extern· 2 min citire
Șefa diplomației europene cere sancțiuni mai dure pentru Rusia pe fondul atacurilor hibride. ”Putin nu se va opri”
FOTO: Profimedia
Publicat15 sept. 2026, 22:41
Actualizat15 sept. 2026, 22:46
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți că, pe fondul intensificării atacurilor hibride în Europa, este necesar ca Rusia să suporte costuri mai mari, deoarece, în opinia sa, Moscova reacționează doar în fața forței, relatează AFP.
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