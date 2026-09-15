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Șefa diplomației europene cere sancțiuni mai dure pentru Rusia pe fondul atacurilor hibride. ”Putin nu se va opri”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 sept. 2026, 22:41
Actualizat15 sept. 2026, 22:46

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți că, pe fondul intensificării atacurilor hibride în Europa, este necesar ca Rusia să suporte costuri mai mari, deoarece, în opinia sa, Moscova reacționează doar în fața forței, relatează AFP.

Kaja Kallas: Rusia trebuie să plătească un cost mai ridicat

”Putin nu se va opri. Întrucât Rusia este pregătită să-și asume mai multe riscuri, Europa trebuie să-i impună un cost mai ridicat”, a afirmat Kaja Kallas în fața eurodeputaților reuniți în sesiune plenară la Strasbourg.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a denunțat marți comportamentul ”iresponsabil și periculos” al Rusiei, după ce Danemarca a acuzat că o fregată rusă a tras rachete de semnalizare spre unul dintre elicopterele sale în apele internaționale ale Mării Baltice, iar avioane ale NATO au fost nevoite să doboare o dronă în Lituania.

Ursula von der Leyen a estimat că aceste incidente fac parte „dintr-o tendință mai largă de agresiune și provocare din partea Rusiei față de Europa”.

Șefa diplomației UE cere o cooperare mai strânsă și atribuirea atacurilor

”Atacurile hibride ale Moscovei sunt concepute pentru a ne intimida, pentru a ne paraliza societățile și a ne face ezitanți în a acționa. Este esențial ca alegerile să nu ne fie dictate de teamă”, a explicat Kaja Kallas.

Ea le-a cerut europenilor să facă schimb de informațiile de care dispun pentru a facilita, între altele, desemnarea celor vinovați.

”Dacă atribuim aceste atacuri, Rusia nu se va putea ascunde, iar cetățenii noștri vor putea vedea schemele de funcționare și vor înțelege modul lor de operare”, a mai spus fosta șefă a guvernului eston.

Din acest motiv, ”ancheta, atribuirea și comunicarea publică clară din partea Germaniei după atacul de la Leipzig au fost importante”, a salutat Kallas.

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