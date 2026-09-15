Șefa diplomației europene cere sancțiuni mai dure pentru Rusia pe fondul atacurilor hibride. ”Putin nu se va opri”

Publicat 15 sept. 2026, 22:41 Actualizat 15 sept. 2026, 22:46

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat marți că, pe fondul intensificării atacurilor hibride în Europa, este necesar ca Rusia să suporte costuri mai mari, deoarece, în opinia sa, Moscova reacționează doar în fața forței, relatează AFP.

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