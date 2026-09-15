Ucraina desfășoară operațiunea ”Vivaldi” în Donețk. Ofensiva vizează reducerea presiunii ruse asupra orașelor Sloviansk şi Kramatorsk

Publicat 15 sept. 2026, 17:35 Actualizat 15 sept. 2026, 17:37

Un general ucrainean a anunţat că, de mai multe zile, forţele Kievului desfăşoară o ofensivă la nord de oraşul Liman, în regiunea Doneţk, din estul Ucrainei. Potrivit analiştilor militari, operaţiunea urmăreşte să reducă presiunea exercitată de trupele ruse asupra oraşelor strategice Sloviansk şi Kramatorsk, relatează AFP.

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