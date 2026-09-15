Papa Leon al XIV-lea a sărbătorit împlinirea a 71 de ani. Pacea, una dintre temele centrale ale primului an de pontificat

Publicat 15 sept. 2026, 10:12 Actualizat 15 sept. 2026, 10:16

Zi cu o semnificație specială luni, la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a împlinit, pe 14 septembrie 2026, 71 de ani. Cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, primul pontif american din istoria Bisericii Catolice a primit urări din întreaga lume.

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