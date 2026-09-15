Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Papa Leon al XIV-lea a sărbătorit împlinirea a 71 de ani. Pacea, una dintre temele centrale ale primului an de pontificat

Papa Leon al XIV-lea a împlinit 71 de ani /foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a împlinit 71 de ani /foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 10:12
Actualizat15 sept. 2026, 10:16

Zi cu o semnificație specială luni, la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a împlinit, pe 14 septembrie 2026, 71 de ani. Cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, primul pontif american din istoria Bisericii Catolice a primit urări din întreaga lume.

Cu ocazia împlinirii celor 71 de ani de viață, Președinția Conferinței Episcopale Italiene (CEI) i-a transmis Papei urările Bisericilor locale din Italia și i-a mulțumit pentru slujirea sa.

Episcopii italieni au amintit accentul pus de Suveranul Pontif pe Evanghelie, ca prioritate fundamentală în viața bisericii, și pe credință, înțeleasă ca întâlnire personală cu Hristos, informează Vaticannews.va.

Pacea a fost una dintre temele centrale ale primului an de pontificat al Papei Leon al XIV-lea. De la primul său apel pentru o pace „neînarmată și dezarmantă”, rostit după alegere, Suveranul Pontif a revenit constant asupra păcii și reconcilierii în timpul călătoriilor apostolice, întâlnirilor și discursurilor publice.

În primul an de pontificat, Papa a făcut referire de peste 400 de ori la aceste două teme și a vorbit frecvent despre unitate, dialog, speranță și demnitatea umană, mai relatează Vaticannews.va.

Primul pontif care a vizitat Monaco și Algeria

Prima sa călătorie apostolică a avut ca destinații Turcia și Libanul.

La Niceea, în contextul împlinirii a 1.700 de ani de la primul Sinod Ecumenic, Papa a pus accentul pe unitatea creștinilor. În Liban, mesajul său s-a concentrat asupra dialogului și păcii într-o regiune marcată de conflicte.

Ulterior, Papa Leon a devenit primul pontif care a vizitat Monaco și Algeria. La Annaba, vechiul Hippo Regius, a vizitat locuri asociate cu Sfântul Augustin.

S-a adresat Parlamentului spaniol

În timpul călătoriei în Spania, a devenit primul papă care s-a adresat Parlamentului spaniol.

La 6 ianuarie, el a încheiat Anul Jubiliar 2025, început de Papa Francisc, prin închiderea Porții Sfinte a Bazilicii Sfântul Petru.

Născut la Chicago, la 14 septembrie 1955, Papa Leon al XIV-lea intră într-un nou an de viață având deja conturate temele principale ale pontificatului său: pacea, unitatea și apărarea demnității umane.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

papa leonaniversare papazi nastere papa

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe