Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Donald Trump se declară ”deschis” negocierilor cu Iranul pentru încheierea conflictului
FOTO: Profimedia
Publicat14 sept. 2026, 20:22
Actualizat14 sept. 2026, 20:24
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite rămân deschise unor discuţii cu Iranul pentru încheierea conflictului izbucnit în februarie în urma atacurilor israeliano-americane, în contextul intensificării tensiunilor în Orientul Mijlociu.
Citește și
- 20:17 Doliu în industria filmelor pentru adulți. O actriță cunoscută a murit la doar 25 de ani
- 19:55Accident naval în Veneția. Un tânăr de 25 de ani a murit, iar soția sa însărcinată este dispărută
- 16:42Jens Stoltenberg nu va prelua președinția Conferinței de Securitate de la Munchen. Motivul invocat de fostul șef al NATO
- 14:56”Greii” din domeniul AI se întâlnesc cu Regele Charles al Marii Britanii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News