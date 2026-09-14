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Donald Trump se declară ”deschis” negocierilor cu Iranul pentru încheierea conflictului

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat14 sept. 2026, 20:22
Actualizat14 sept. 2026, 20:24

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite rămân deschise unor discuţii cu Iranul pentru încheierea conflictului izbucnit în februarie în urma atacurilor israeliano-americane, în contextul intensificării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

Donald Trump: SUA rămân deschise negocierilor cu Iranul

”Naţiunea iraniană aflată în declin doreşte să încheie un acord, rapid şi cu disperare. Eu voi decide dacă Statele Unite vor alege sau nu să se angajeze (în discuţii) - o idee faţă de care rămânem deschişi”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Declaraţiile liderului de la Casa Albă au venit după ce statele arabe din Golf au amânat o întâlnire planificată cu Iranul, iar gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a lansat un nou atac asupra Arabiei Saudite, accentuând temerile că acest conflict s-ar putea extinde şi mai mult în regiune.

Atacurile Houthi amplifică tensiunile în regiune

Rebelii Houthi au declarat că au lansat zeci de rachete şi drone asupra unei baze aeriene militare din Khamis Mushait, în sudul Arabiei Saudite, vizând hangarele de avioane, sistemele radar, pistele de decolare şi depozitele de muniţie, ca represalii pentru atacurile aeriene saudite din Yemen.

Autorităţile saudite au emis alerte de urgenţă în această zonă şi în alte trei oraşe din sudul ţării, care au mai fost ţinta atacurilor Houthi în trecut.

Preţurile petrolului brut au crescut cu peste 4% luni, la redeschiderea pieţei după evenimentele din weekend, înainte de a-şi reduce parţial creşterea în timpul sesiunii de tranzacţionare de dimineaţă din SUA.

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