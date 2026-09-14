Donald Trump se declară ”deschis” negocierilor cu Iranul pentru încheierea conflictului

Publicat 14 sept. 2026, 20:22 Actualizat 14 sept. 2026, 20:24

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite rămân deschise unor discuţii cu Iranul pentru încheierea conflictului izbucnit în februarie în urma atacurilor israeliano-americane, în contextul intensificării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

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