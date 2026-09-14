Accident naval în Veneția. Un tânăr de 25 de ani a murit, iar soția sa însărcinată este dispărută

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 19:55

Un accident naval grav s-a produs în laguna Veneției, unde o ambarcațiune de mici dimensiuni a fost lovită de un taxi acvatic care se îndrepta spre aeroport. Sean Michieli, în vârstă de 25 de ani, a fost grav rănit și a murit după două zile de terapie intensivă. Soția sa, Gabriella Querino, care ar fi căzut în apă în urma impactului, este în continuare căutată. Cei doi erau căsătoriți de numai trei luni și urmau să devină părinți.

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