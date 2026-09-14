Accident naval în Veneția. Un tânăr de 25 de ani a murit, iar soția sa însărcinată este dispărută

Un accident naval grav s-a produs în laguna Veneției, unde o ambarcațiune de mici dimensiuni a fost lovită de un taxi acvatic care se îndrepta spre aeroport. Sean Michieli, în vârstă de 25 de ani, a fost grav rănit și a murit după două zile de terapie intensivă. Soția sa, Gabriella Querino, care ar fi căzut în apă în urma impactului, este în continuare căutată. Cei doi erau căsătoriți de numai trei luni și urmau să devină părinți.
Coliziune violentă în laguna Veneției
Accidentul s-a produs sâmbătă dimineața, în laguna Veneției. Sean Michieli și Gabriella Querino se aflau într-o barcă de mici dimensiuni atunci când ambarcațiunea lor a fost lovită de un taxi acvatic care circula către aeroport.
Din primele informații prezentate de presa străină, anchetatorii iau în calcul că taxiul acvatic ar fi avut o viteză de aproximativ 40 de kilometri pe oră, în condițiile în care limita în zona respectivă era de 20 de kilometri pe oră.
Impactul a fost deosebit de puternic. Cele două ambarcațiuni s-ar fi ciocnit aproape perpendicular, potrivit primelor expertize.
Taxiului acvatic îi revenea direcția canalului către aeroport, în timp ce barca în care se aflau cei doi soți traversa canalul, arată unionesarda.it.
Tânărul de 25 de ani a murit după două zile la terapie intensivă
Sean Michieli a fost grav rănit în urma coliziunii și transportat la spital în stare critică.
Medicii au încercat să-i salveze viața, însă după aproximativ două zile petrecute în secția de terapie intensivă au constatat că tânărul se afla în moarte cerebrală.
Moartea sa a transformat accidentul într-o tragedie pentru familie, mai ales că Sean și Gabriella se căsătoriseră cu doar trei luni înainte.
Cei doi se pregăteau, de asemenea, să devină părinți pentru prima dată.
Gabriella Querino a căzut în apă și nu a mai fost găsită
În momentul impactului, Gabriella Querino s-ar fi aflat în partea din față a ambarcațiunii. În urma coliziunii, tânăra ar fi fost aruncată în apă și nu a mai fost găsită.
Echipele de intervenție au început imediat căutările în lagună. Pompierii au verificat zona de pe apă, iar un elicopter a survolat în repetate rânduri regiunea în încercarea de a identifica orice urmă a femeii.
Operațiunile de căutare nu au dus însă, până la momentul relatării, la găsirea tinerei.
Geanta femeii, descoperită în barcă
După recuperarea ambarcațiunii, anchetatorii au descoperit un indiciu important. Geanta Gabriellei se afla încă legată de barcă.
În interior erau documente și mai multe obiecte personale ale tinerei. Descoperirea a consolidat informațiile potrivit cărora Gabriella se afla la bord în momentul producerii accidentului.
Familia femeii, care locuiește în Brazilia, a făcut publică dispariția și a cerut intensificarea căutărilor.
Familia Gabriellei cere ajutor
Sora tinerei a transmis un mesaj emoționant în care a explicat că Gabriella este braziliancă și locuiește în Italia, unde era căsătorită cu un italian.
Familia încearcă să obțină cât mai mult sprijin pentru ca operațiunile de căutare să continue și cazul să primească vizibilitate.
„Familia noastră este disperată și cere ajutor pentru a oferi vizibilitate maximă cazului și a intensifica căutările”, a transmis sora Gabriellei, potrivit sursei citate.
Aceasta a anunțat, de asemenea, că intenționează să ajungă în Italia pentru a urmări operațiunile și pentru a fi alături de rudele sale.
Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul
Circumstanțele exacte ale coliziunii sunt în continuare investigate. Una dintre principalele direcții vizează viteza cu care ar fi circulat taxiul acvatic.
Potrivit primelor verificări, ambarcațiunea ar fi avut aproape 40 km/h într-o zonă în care limita era de 20 km/h. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările producerii impactului și eventualele responsabilități.
Între timp, operațiunile pentru găsirea Gabriellei Querino continuă, în timp ce familia tinerei speră să primească informații care să ducă la identificarea ei.