Reuniunea Iran–statele din Golf, anulată la cererea Arabiei Saudite

Reuniunea consacrată Strâmtorii Ormuz - prevăzută luni în Oman - cu ţări din Golful Persic a fost amânată la cererea Arabiei Saudite, care ar fi invocat situaţia din Yemen.
Iranul a anunțat luni că o reuniune planificată în Oman, la care urmau să participe miniștrii de Externe ai statelor din Golf și reprezentanți ai Teheranului, a fost anulată la cererea Arabiei Saudite, relatează The Express Tribune.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Riadul a solicitat ca reuniunea să nu aibă loc, pentru moment.
„Informația potrivit căreia Arabia Saudită a solicitat ca reuniunea să nu aibă loc deocamdată este corectă”, a declarat Baghaei, potrivit agenției de stat IRNA. El a respins orice încercare de a lega Iranul de evoluțiile recente dintre Arabia Saudită și Yemen, afirmând că problemele din Yemen au „rădăcini vechi”.
"Invocarea problemei yemenite ca motiv (al amânării - n.r.) este un fals pretext", a apreciat el într-o conferinţă de presă la care a asistat AFP.
Până la ora transmiterii acestei știri, Arabia Saudită nu a oferit un punct de vedere cu privire la afirmațiile Iranului.
Baghaei a precizat că reuniunea urma să ofere Iranului și Omanului ocazia de a prezenta un acord la care au ajuns după săptămâni de negocieri privind rutele maritime din Strâmtoarea Ormuz și rolurile celor două țări în calitate de state riverane.
El a afirmat, de asemenea, că Teheranul se aștepta ca statele din regiune să „recunoască această oportunitate” și să folosească reuniunea pentru a discuta despre crearea unei regiuni sigure, fără interferențe din partea actorilor externi.
Purtătorul de cuvânt iranian a mai spus că înțelegerea dintre Iran și Oman a fost finalizată, în pofida anulării reuniunii.
„Vom decide, în consultare cu Omanul, care va fi următorul pas și cum vom anunța sau înregistra această înțelegere”, a adăugat acesta.