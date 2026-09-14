Reuniunea Iran–statele din Golf, anulată la cererea Arabiei Saudite

Publicat 14 sept. 2026, 13:24 Actualizat 14 sept. 2026, 13:28

Reuniunea consacrată Strâmtorii Ormuz - prevăzută luni în Oman - cu ţări din Golful Persic a fost amânată la cererea Arabiei Saudite, care ar fi invocat situaţia din Yemen.

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