Viitura din Nepal: aproape 1.400 de morți confirmați, peste 4.000 de persoane încă date dispărute

Publicat 15 sept. 2026, 10:37 Actualizat 15 sept. 2026, 10:40

La aproape trei săptămâni de la viitura devastatoare produsă în Nepal, autoritățile au anunțat marți că au găsit rămășițele a aproape 1.400 de persoane decedate, în timp ce peste 4.000 sunt în continuare date dispărute, transmite agenția de presă EFE.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nepaldezastre naturaleHimalayainundatii