Viitura din Nepal: aproape 1.400 de morți confirmați, peste 4.000 de persoane încă date dispărute

La aproape trei săptămâni de la viitura devastatoare produsă în Nepal, autoritățile au anunțat marți că au găsit rămășițele a aproape 1.400 de persoane decedate, în timp ce peste 4.000 sunt în continuare date dispărute, transmite agenția de presă EFE.
Bilanțul oficial: 1.399 de rămășițe recuperate
Potrivit poliției nepaleze, numărul total al rămășițelor umane recuperate a ajuns la 1.399, dintre care aproximativ 520 reprezintă fragmente umane, greu de identificat din cauza forței cu care apa, gheața și noroiul au lovit zonele afectate. Numărul persoanelor date dispărute rămâne la 4.089, dintre care 610 sunt cetățeni străini.
Doar 103 cadavre au fost predate familiilor
Din totalul rămășițelor recuperate, doar 103 au fost identificate cu certitudine și predate familiilor pentru înmormântare, un proces îngreunat de starea avansată de degradare a multor rămășițe. Autoritățile au recoltat probe ADN de la aproape 1.300 de rămășițe și de la circa 1.900 de rude ale persoanelor dispărute, pentru a accelera identificările în perioada următoare. Victimele neidentificate au fost înhumate, cu înregistrarea semnelor distinctive și realizarea de fotografii, pentru a permite o confirmare ulterioară a identității.
Ce a provocat viitura din Himalaya
Dezastrul a fost declanșat de prăbușirea unui ghețar aflat la mare altitudine, în apropierea graniței dintre Nepal și regiunea autonomă Tibet, în China, potrivit datelor geologice citate de agențiile internaționale de presă. Institutul Geologic American (USGS) a înregistrat evenimentul drept o prăbușire glaciară de magnitudine 5,2, iar experți în climatologie au confirmat că o avalanșă provenită de la ghețar a fost cauza cea mai probabilă a inundației, antrenând mase uriașe de gheață, stânci și noroi pe văile din regiune.
Dezastrul s-a produs miercuri, 26 august, iar un supraviețuitor a descris momentul impactului pentru presa locală: „un val uriaș de apă s-a abătut asupra mea cu un zgomot asurzitor, de parcă ar fi fost un cutremur". Un alt martor a comparat scenele de după viitură cu „un cimitir uriaș", cu ape tulburi, colorate de sedimente asemănătoare cimentului umed.
Zonele cele mai afectate din Nepal și Tibet
Cele mai grav afectate au fost districtele Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha și Tanahun, situate pe văile râurilor Trishuli și Bhotekoshi, la nord și est de capitala Kathmandu. Viitura a lovit puternic și partea chineză a graniței, în regiunea Tibet, unde bilanțul separat raportat de autoritățile locale este de 43 de morți și 519 de persoane dispărute.
Operațiuni de căutare-salvare, în continuare în desfășurare
La aproape trei săptămâni de la producerea dezastrului, echipele de salvare continuă căutările pe zonele afectate, deși șansele de a găsi supraviețuitori sunt considerate practic inexistente la acest interval de timp. Operațiunile s-au concentrat în ultima perioadă pe recuperarea și identificarea rămășițelor umane, un proces complicat de amploarea devastării și de terenul montan, greu accesibil, din regiunile lovite de viitură.
Costul reconstrucției, estimat la peste 4,7 miliarde de dolari
Premierul Nepalului, Balendra Shah, a estimat costul reconstrucției infrastructurii distruse la peste 4,7 miliarde de dolari, sumă care reflectă amploarea pagubelor produse asupra drumurilor, locuințelor și rețelelor de electricitate din regiunile afectate. Dezastrul este considerat unul dintre cele mai grave din istoria recentă a Nepalului, o țară expusă frecvent la riscuri legate de topirea ghețarilor și de fenomenele meteorologice extreme din zona Himalayei.