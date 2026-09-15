Armata rusă folosește drone cu substanțe chimice pentru a-i scoate pe militarii ucraineni din adăposturi

Armata rusă folosește drone cu substanțe chimice iritante pentru a-i determina pe militarii ucraineni să iasă din tranșee și adăposturi. Odată ajunși în teren deschis, soldații pot deveni ținte pentru alte drone, motiv pentru care sunt instruiți să folosească măștile de gaze și să nu-și părăsească imediat pozițiile.
Armata rusă folosește drone cu substanțe chimice iritante pentru a-i scoate pe militarii ucraineni din tranșee și adăposturi, unde sunt mai greu de atacat. După ce ies în teren deschis pentru a scăpa de efectele substanțelor, aceștia pot deveni ținte pentru alte drone rusești, inclusiv drone FPV.
Potrivit unui specialist militar în protecție chimică citat de ArmyInform, trupele ruse recurg periodic la muniții care conțin substanțe chimice periculoase și care sunt lansate din drone direct în pozițiile ucrainene. Este vorba în principal despre substanțe iritante, inclusiv lacrimogene, care pot provoca lăcrimare, senzație de sufocare și panică.
Cum sunt folosite dronele cu substanțe chimice pentru a scoate militarii din adăposturi
Grenadele cu încărcături chimice sunt aruncate în tranșee și adăposturi tocmai pentru a-i determina pe militarii ucraineni să părăsească zonele protejate. Ieșirea lor în spațiu deschis nu înseamnă însă că pericolul a trecut, ci poate reprezenta chiar reacția urmărită de trupele ruse.
„Folosesc grenade cu încărcături chimice în primul rând pentru a-i scoate pe militarii noștri din adăposturi, iar apoi îi atacă cu încărcături explozive. Aceasta este tactica inamicului”, a explicat sergentul Oleksandr, comandantul unei unități de protecție radiologică, chimică și biologică din armata ucraineană.
Potrivit acestuia, militarii care ies în teren deschis pentru a se îndepărta de substanța iritantă se pot expune unui nou atac. Ei pot deveni ținte pentru alte drone rusești, inclusiv pentru drone FPV, care sunt pilotate de la distanță cu ajutorul imaginilor transmise în timp real.
Militarii sunt instruiți să nu iasă imediat din adăposturi
Tocmai din cauza acestei tactici, militarii ucraineni sunt instruiți să nu-și abandoneze imediat pozițiile atunci când sunt atacate cu drone cu substanțe chimice. În anumite situații, folosirea măștii de gaze și rămânerea temporară în adăpost pot fi mai sigure decât ieșirea în teren deschis pentru a căuta aer curat. Vântul poate dispersa treptat substanța, în timp ce părăsirea adăpostului îl poate expune pe militar unui alt atac cu drone. Din acest motiv, măștile de gaze sunt distribuite tuturor soldaților, iar aceștia sunt instruiți să le ia cu ei atunci când pleacă spre pozițiile de luptă.
„Fiecare militar trebuie să aibă o mască de gaze. Este distribuită tuturor, fără excepție”, a spus sergentul ucrainean citat.
Măștile de gaze sunt obligatorii pe pozițiile de luptă
Transportarea întregului echipament este însă dificilă pentru militarii care trebuie să ajungă pe jos până la pozițiile de luptă. Potrivit informațiilor prezentate, aceștia parcurg în medie aproximativ zece kilometri, în timp ce se află permanent sub amenințarea dronelor FPV.
În aceste condiții, fiecare obiect transportat în plus contează, iar militarii încearcă să ia cu ei în primul rând echipamentul indispensabil. Masca de gaze rămâne însă unul dintre lucrurile la care soldații sunt avertizați să nu renunțe, mai ales în contextul folosirii grenadelor cu substanțe iritante, conform Armyinform.com.
„Este mai bine să o cari câțiva kilometri decât să nu o ai la îndemână atunci când ai nevoie de ea”.
Războiul dronelor schimbă și modul în care sunt ascunse pozițiile
Utilizarea tot mai frecventă a dronelor pe câmpul de luptă a schimbat și metodele prin care militarii încearcă să-și ascundă pozițiile. Dacă înainte perdelele de fum erau folosite în special pentru a împiedica observarea de la sol a trupelor și echipamentelor, acum acestea trebuie să ofere protecție și împotriva camerelor montate pe drone.
Din această cauză, amestecurile utilizate pentru producerea fumului au devenit mai dense și trebuie să reziste mai mult. Potrivit militarului ucrainean, perdeaua de fum nu mai trebuie să formeze doar un „zid” în jurul poziției, ci trebuie să o acopere și deasupra, astfel încât observarea aeriană să fie îngreunată.
Armata ucraineană folosește pentru astfel de operațiuni grenade fumigene, bombe fumigene și alte dispozitive, inclusiv echipamente de fabricație străină. Aceste mijloace sunt utilizate și în timpul unor operațiuni de evacuare, într-un război în care dronele au schimbat inclusiv modul în care militarii încearcă să se protejeze și să-și camufleze pozițiile.