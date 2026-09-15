Armata rusă folosește drone cu substanțe chimice pentru a-i scoate pe militarii ucraineni din adăposturi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 09:04

Armata rusă folosește drone cu substanțe chimice iritante pentru a-i determina pe militarii ucraineni să iasă din tranșee și adăposturi. Odată ajunși în teren deschis, soldații pot deveni ținte pentru alte drone, motiv pentru care sunt instruiți să folosească măștile de gaze și să nu-și părăsească imediat pozițiile.

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