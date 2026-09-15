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Noi imagini din Nepal arată proporțiile uriașe ale viiturii din Himalaya

Imagini de la viitura uriașă din Nepal (filmare amator)

Imagini de la viitura uriașă din Nepal (filmare amator)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 15 sept. 2026, 12:30

Noi filmări apărute în spațiul public surprind cu o claritate șocantă momentul în care viitura formată după prăbușirea unui bloc masiv de gheață în Himalaya a măturat sate, poduri și drumuri pe o distanță de zeci de kilometri. Clipul, verificat de BBC și Reuters, provine din zona de la granița Nepal–Tibet, unul dintre punctele zero ale dezastrului. Anenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

Imaginile surprind momentul în care viitura uriașă de apă și nămol lovește o mică localitate, aflată în cotul unui curs de apă, ceea ce a făcut ca puhoiul să fie incetinit si să se întoarcă, inunadând complet zonă.

Contul Arab Storms este un agregator de imagini meteo extreme, dezastre naturale și fenomene climatice, foarte activ în Orientul Mijlociu, iar filmarea redistribuită a fost realizată în regiunea Gyirong (Gyirong Port), la granița Nepal–Tibet, în zona afectată de prăbușirea glaciarului Langtang Lirung.

BBC Verify a analizat o serie de filmări realizate în aceeași zonă, de localnici sau lucrători la amenajarea hidrotehnică din zonă.

Bilanțul oficial actualizat

Cele mai recente date arată o catastrofă de proporții:

  • 1.429 de persoane confirmate decedate

  • 5.624 de persoane dispărute (Nepal + Tibet)

  • Peste 900 de muncitori de la proiecte hidroenergetice sunt încă căutați în tuneluri și zone montane greu accesibile

  • Cel puțin 19 poduri și 40 km de drumuri au fost distruse de viitură

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