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Extern· 1 min citire
Noi imagini din Nepal arată proporțiile uriașe ale viiturii din Himalaya
Imagini de la viitura uriașă din Nepal (filmare amator)
Noi filmări apărute în spațiul public surprind cu o claritate șocantă momentul în care viitura formată după prăbușirea unui bloc masiv de gheață în Himalaya a măturat sate, poduri și drumuri pe o distanță de zeci de kilometri. Clipul, verificat de BBC și Reuters, provine din zona de la granița Nepal–Tibet, unul dintre punctele zero ale dezastrului. Anenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.
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