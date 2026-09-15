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Extern· 1 min citire
Procurorul general al Ucrainei a fost demis de Parlament. Implicat într-un uriaș scandal de corupție
Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko
Publicat15 sept. 2026, 14:48
Actualizat15 sept. 2026, 14:50
Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko, scrie Kyiv Independent. Demisia, votată fără niciun vot împotrivă, are loc pe fondul unui conflict între instituțiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General.
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