Procurorul general al Ucrainei a fost demis de Parlament. Implicat într-un uriaș scandal de corupție

Publicat 15 sept. 2026, 14:48 Actualizat 15 sept. 2026, 14:50

Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko, scrie Kyiv Independent. Demisia, votată fără niciun vot împotrivă, are loc pe fondul unui conflict între instituțiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre procurorucrainademitere