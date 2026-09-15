Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Procurorul general al Ucrainei a fost demis de Parlament. Implicat într-un uriaș scandal de corupție

Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko

Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 14:48
Actualizat15 sept. 2026, 14:50

Parlamentul Ucrainei l-a demis, marți, pe procurorul general Ruslan Kravcenko, scrie Kyiv Independent. Demisia, votată fără niciun vot împotrivă, are loc pe fondul unui conflict între instituțiile anticorupție din Ucraina și Parchetul General.

Parchetul General face obiectul unei anchete a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind o presupusă grupare infracțională. Gruparea ar fi protejat centre de escrocherii telefonice și ar fi contribuit la spălarea a milioane de grivne (n.r. moneda națională a Ucrainei.).

În înregistrările obținute de birou, anchetatorii fac referire la un „șef” care ar fi protejat gruparea, mai scrie publicația Kyiv Independent. O postare anterioară a Parchetului General pe Telegram sugera că anchetatorii îl identificaseră pe Kravcenko drept „șeful” menționat în înregistrări, mai notează Kyiv Independent.

Kravcenko, considerat mult timp loial președintelui Volodîmîr Zelenski, și-a dat demisia pe 7 septembrie, după o întâlnire cu șeful statului, pe fondul controversei privind corupția. Președintele ucrainean a cerut parlamentului să îl demită rapid pe Kravcenko.

„Acest procuror general are o singură cale: demiterea din funcție. Exact asta i-am spus”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale. „Ucraina a văzut toate motivele.”

Kravcenko nu a fost pus oficial sub acuzare în acest caz.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

procurorucrainademitere

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe