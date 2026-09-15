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MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greve nocturne și perturbări ale zborurilor pe Aeroportul Charleroi

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 20:06

Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii aflați în Belgia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară că, între 16 septembrie și 10 octombrie 2026, controlorii de trafic aerian de la Aeroportul Charleroi vor organiza greve nocturne, în intervalul 22:00–08:00. Protestele ar putea provoca întârzieri și perturbări ale zborurilor.

MAE recomandă verificarea situației zborurilor de pe Aeroportul Charleroi

Cetăţenii români care au programate călătorii de pe sau către Aeroportul Charleroi sunt sfătuiţi să verifice situaţia zborurilor direct la companiile aeriene şi să urmărească eventualele modificări ale programului de călătorie, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, informaţii actualizate privind activitatea aeroportului şi programul zborurilor sunt disponibile pe pagina de internet a Aeroportului Charleroi: https://www.brussels-charleroi-airport.com/en.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Belgia

”Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 şi +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă”, precizează sursa citată.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă pot apela numărul de telefon de permanenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://bruxelles.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia ”Călătoreşte în siguranţă” ”Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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