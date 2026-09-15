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Extern· 2 min citire
MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Belgia. Greve nocturne și perturbări ale zborurilor pe Aeroportul Charleroi
FOTO: Arhivă
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii aflați în Belgia, în tranzit sau care intenționează să călătorească în această țară că, între 16 septembrie și 10 octombrie 2026, controlorii de trafic aerian de la Aeroportul Charleroi vor organiza greve nocturne, în intervalul 22:00–08:00. Protestele ar putea provoca întârzieri și perturbări ale zborurilor.
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