Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Suspendarea regulilor Schengen rămâne în vigoare încă 15 zile

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 18:38

Italia a decis să prelungească cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen în relația cu Spania, astfel că vor fi menținute controalele la frontierele aeriene și maritime pentru persoanele care sosesc din această țară. Decizia a fost anunțată marți de ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, într-un comunicat transmis Comisiei Europene și omologilor săi din Uniunea Europeană, potrivit agenției ANSA.

Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania

Suspendarea a fost introdusă pentru prima dată pe 1 august pentru o lună după criza migranților în Ceuta și fusese deja prelungită o dată cu 15 zile.

Spania a răspuns la suspendare cu controale aleatorii asupra călătorilor care veneau din Italia.

Roma invocă riscuri pentru securitatea internă

Ministerul italian de Interne a declarat că decizia de prelungire a suspendării a fost luată pe baza unei evaluări realizate de Comitetul pentru analiza imigrației și securității frontierelor, care s-a întrunit marți.

Conform evaluării, persistă riscuri ridicate pentru securitatea internă, pe lângă posibilele pericole legate de o eventuală infiltrare teroristă.

Madridul și partidele de opoziție din Italia au criticat dur decizia Romei de a suspenda normele Schengen cu Spania, calificând demersul drept propagandă, având în vedere că intrarea în exclava Ceuta nu conferă automat acces în spațiul Schengen, iar Italia nu are graniță comună cu Spania, potrivit ANSA.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

italiacontroaleSpania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe