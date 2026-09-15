Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Suspendarea regulilor Schengen rămâne în vigoare încă 15 zile

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 18:38

Italia a decis să prelungească cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen în relația cu Spania, astfel că vor fi menținute controalele la frontierele aeriene și maritime pentru persoanele care sosesc din această țară. Decizia a fost anunțată marți de ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, într-un comunicat transmis Comisiei Europene și omologilor săi din Uniunea Europeană, potrivit agenției ANSA.

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