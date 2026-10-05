Alertă la bordul unui avion British Airways. Aeronava a transmis semnal de alertă după o cădere bruscă de peste 8.000 de metri în doar șapte minute

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 20:49

Momente de panică la bordul unui avion al companiei British Airways, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine și a fost nevoită să declare urgență în timpul unui zbor spre Statele Unite. Pasagerii au trecut prin clipe de coșmar după ce avionul a coborât de la aproximativ 11.000 de metri la aproape 2.700 de metri în numai șapte minute.

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