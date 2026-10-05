Alertă la bordul unui avion British Airways. Aeronava a transmis semnal de alertă după o cădere bruscă de peste 8.000 de metri în doar șapte minute

Momente de panică la bordul unui avion al companiei British Airways, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine și a fost nevoită să declare urgență în timpul unui zbor spre Statele Unite. Pasagerii au trecut prin clipe de coșmar după ce avionul a coborât de la aproximativ 11.000 de metri la aproape 2.700 de metri în numai șapte minute.
Momente de panică la bordul unui avion al companiei British Airways, după ce aeronava a pierdut brusc altitudine și a fost nevoită să declare urgență în timpul unui zbor spre Statele Unite. Pasagerii au trecut prin clipe de coșmar după ce avionul a coborât de la aproximativ 11.000 de metri la aproape 2.700 de metri în numai șapte minute, scrie The Sun.
Potrivit datelor de zbor citate de publicația The Sun, cursa BA295, care decolase luni dimineață de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Chicago, a întâmpinat probleme tehnice la aproximativ 30 de minute după decolare. Aeronava a coborât brusc de la 36.000 de picioare la circa 9.000 de picioare, iar echipajul a declarat imediat stare de urgență.
Piloții au transmis codul de urgență „7700”, semnal folosit pentru a informa controlorii de trafic aerian că aeronava se confruntă cu o situație gravă. În ciuda incidentului, avionul a continuat să zboare în timp ce echipajul evalua opțiunile și comunica permanent cu autoritățile aeronautice.
Datele de la FlightAware arată că aeronava a făcut cale întoarsă deasupra Irlandei și a rămas timp de aproximativ patru ore în aer, efectuând manevre repetitive deasupra coastei britanice înainte de a putea reveni în siguranță la Londra.
Reprezentanții British Airways au confirmat că zborul a fost afectat de o „problemă tehnică”, fără a oferi deocamdată detalii suplimentare despre natura defecțiunii. Aeronava a aterizat în cele din urmă pe aeroportul Heathrow puțin după ora 17:00.
Incidentul readuce în atenție procedurile stricte de siguranță din aviație, în condițiile în care o pierdere rapidă de altitudine este una dintre cele mai stresante situații pe care le pot experimenta pasagerii și echipajul unui avion comercial.