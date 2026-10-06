SUA, invitate să înființeze o bază militară în Lituania. Donald Trump: ”Sunt oameni minunați, vom analiza propunerea”

Publicat 6 oct. 2026, 09:37 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va analiza propunerea Lituaniei privind înființarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul țării baltice. ”Sunt oameni minunați, vom analiza propunerea”, a mai spus liderul american la o conferință de presă la care a participat și Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre suabaza militaralituania