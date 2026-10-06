SUA, invitate să înființeze o bază militară în Lituania. Donald Trump: ”Sunt oameni minunați, vom analiza propunerea”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va analiza propunerea Lituaniei privind înființarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul țării baltice. ”Sunt oameni minunați, vom analiza propunerea”, a mai spus liderul american la o conferință de presă la care a participat și Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.
Donald Trump: ”Sunt oameni minunați, vom analiza propunerea”
Jurnalist: Lituania a invitat Statele Unite să înființeze o bază militară permanentă pe teritoriul său. Ați lua în considerare această propunere?
Donald Trump: Păi, sunt prietenii mei. Sunt oameni minunați. Așa că, cu siguranță, vom analiza propunerea. Sunt oameni minunați. Cunosc foarte mulți oameni din țara aceea. Sunt oameni minunați.
Lituania vrea bază militară americană permanentă pe teritoriul său
Reacția liderului de la Casa Albă a venit la scurt timp, după ce Lituania a propus Statelor Unite înființarea unei baze militare americane permanente pe teritoriul său, în contextul tensiunilor de securitate din regiunea baltică.
Autoritățile de la Vilnius susțin că sunt pregătite să suporte costurile pentru găzduirea permanentă a trupelor americane și pentru dezvoltarea infrastructurii necesare.
Lituania, stat membru NATO și UE, se învecinează cu Belarus și se află în apropierea Rusiei, iar prezența militară americană este considerată de autoritățile lituaniene un element important pentru securitatea și descurajarea în regiune.
În prezent, SUA au deja militari în Lituania, însă aceștia sunt staționați în principal prin rotații.